Ein Land erfindet sich neu

Einundvierzigmal Erster, seit 1967 nie schlechter als auf Platz zwei: Die alljährliche Spitzenplatzierung im Ski-Nationencup ist einer der Grundpfeiler der österreichischen Identität. Doch dass wir auch in der Disziplin „Green Tech“ zur Elite zählen, verdient eigentlich noch euphorischere Fangesänge. Platz drei in der aktuellsten Länderrangliste des Eco Innovation Index der EU und Platz sechs im internationalen Sustainable-Development-Ranking bedeuten: Österreich zählt zu den grünen Innovations-Weltmeistern.

Allein in der Umwelttechnik schufen 2.700 Unternehmen mit einer Exportquote von 72 Prozent 51.000 Arbeitsplätze. Leistungen wie diese treiben zwar keine Autogrammjäger mit rot-weiß-rot bemalten Wangen vor Firmenzentralen und Forschungseinrichtungen. Doch Österreichs grüner Pioniergeist sichert uns quer durch alle Branchen einen exzellenten Startplatz für die Wettkämpfe der Zukunft. Denn: Klimaschutz wandelt sich immer mehr von der moralischen zur wirtschaftlichen Verpflichtung. Einerseits wird sich der weltweite Markt für grüne Technologien und Produkte bis 2030 auf über 14.000 Milliarden US-Dollar verdreifachen. Andererseits hätte das Verfehlen des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Abkommens schwerwiegende makroökonomische Konsequenzen: Verpassen wir das entscheidende Tor, drohen uns globale BIP-Verluste von bis zu 22 Prozent bis zum Jahr 2100.

„Die grüne Transformation ist eine der größten Wettbewerbschancen unserer Zeit“, fasst es Tanja Michael von der Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) zusammen. Im Jänner veröffentlichte BCG gemeinsam mit dem Kontext Institut für Klimafragen die Studie „Grüne Transformation statt Stillstand: Klimaschutz als Erfolgsfaktor für die österreichische Wirtschaft“. Und kam zum Schluss: „Der durch den Klimawandel ausgelöste Transformationsprozess könnte sogar tiefgreifender sein als die Internetrevolution, die eine Welle von Gewinnern und Verlierern hervorgebracht hat. Unternehmen, die eine Vorreiterrolle einnehmen, eröffnen sich nicht nur neue Wachstumschancen, sondern schaffen auch nachhaltige Wettbewerbsvorteile und verdrängen traditionelle Geschäftsmodelle.“

Besonders stark stehen dafür die 100 größten heimischen Unternehmen in der Pflicht, sie sind allein für mehr als ein Drittel der heimischen Gesamtemissionen verantwortlich. Immerhin 73 davon haben inzwischen konkrete Klimaschutzziele definiert, 14 mehr als noch im Jahr 2022. Ein Fünftel hat seine Ziele nachgeschärft, zehn Unternehmen haben sie abgeschwächt. Wird aber auch umgesetzt und nicht nur versprochen? Ja, 38 der 100 Spitzenunternehmen konnten ihre Emissionen um mindestens 4,5 Prozent pro Jahr senken.

Einen optimistischen Blick in die Zukunft erlaubt auch der Nachwuchskader. Zusammen mit neun Partnern erhob das Netzwerk Green Tech Valley (Steiermark, Kärnten und Burgenland) einen aktuellen Stand von 215 Austro-Start-ups im Bereich Umwelt und Klimaschutz, das sind rund zehn Prozent mehr als 2024. „Bei den Neugründungen dominieren – wie auch bereits in den vergangenen Jahren – thematisch die Businessbereiche Energy mit 38 Prozent, Circular mit 21 Prozent und Digital mit 17 Prozent“, sagt Bernhard Puttinger, Geschäftsführer des Green Tech Valley.

„Die Europäische Union muss Weltmarktführer bei grünen Technologien werden“, fordert auch Othmar Karas, der Vizepräsident des Europäischen Parlaments. „Dafür reicht es aber nicht, nur Geld in die Forschung zu investieren. Wir als Politik müssen die richtigen Rahmenbedingungen für die besten Köpfe, innovativsten Ideen und nachhaltigsten Konzepte liefern.“ 16 davon stellen wir auf den nächsten Seiten vor.