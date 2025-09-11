Weniger Plastik, weniger Aufwand – mehr Sicherheit für Ihr Team

Seit der Einführung des Einwegpfands auf Plastikflaschen im Januar 2025 hat sich im Unternehmensalltag einiges verändert. Obwohl der Schritt ökologisch sinnvoll ist, bringt er für viele Betriebe dauerhafte Herausforderungen mit sich:

Pfandhandling, zusätzlicher Lagerplatz für Leergut, Rückgabeverluste (Pfandschwund) und ein erhöhter interner Organisationsaufwand.

„Immer mehr Unternehmen erkennen, dass es sinnvoller ist, das Problem gar nicht erst entstehen zu lassen – und ganz auf Flaschenwasser zu verzichten“, sagt Robert Stolz, Geschäftsführer von Culligan Austria.

Der Marktführer für nachhaltige Trinkwasserlösungen bietet eine klare Alternative: leitungsgebundene Wasserspender, die gefiltertes Wasser – still, prickelnd oder heiß – direkt am Arbeitsplatz bereitstellen. Ganz ohne Flaschen, Pfand oder Rückgabeaufwand.

Wasser in geprüfter Qualität – direkt aus dem Wasserspender

Die neuen Geräte der Purity-Linie von Culligan ermöglichen nicht nur den einfachen Umstieg auf Flaschenfreiheit, sondern bieten auch mehr Sicherheit beim Trinken:

Das Wasser wird im Wasserspender selbst gefiltert, bevor es gezapft wird – durch mehrere Filterstufen, die neben Kalk und Chlor auch Mikroplastik sowie PFAS (sogenannte Ewigkeitschemikalien) entfernen. Diese Rückstände können durch alte Rohrleitungen, Verpackungen oder industrielle Einflüsse ins Wasser gelangen und gelten als potenziell gesundheitsschädlich.

So wird aus herkömmlichem Leitungswasser eine saubere und geprüfte Trinkwasserlösung direkt am Arbeitsplatz – ganz ohne Flaschen, aber mit dem guten Gefühl, sich selbst und das Team täglich zu schützen.