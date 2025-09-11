100 Mio. Euro für den österreichischen Wirtschaftsstandort

Die Kreislaufwirtschaft ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern bietet auch einen volks- und marktwirtschaftlichen Mehrwert. Welche großen Veränderungen bringt die Transformation für Unternehmen mit sich?

Harald Hauke: Ab 2030 dürfen nur noch Verpackungen in Umlauf gebracht werden, die recyclingfähig sind oder Rezyklate enthalten. Mit der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) gibt es erstmals einen verbindlichen Rahmen für den Einsatz von Rezyklaten. Sekundärrohstoffe werden damit zur Voraussetzung.

Ab 2030 gelten verpflichtende Anteile von Rezyklaten in Kunststoffverpackungen, was bedeutet das konkret?

Hauke: Verpflichtende Rezyklatanteile, ökologisch gestaffelte Tarife, erweiterte Kennzeichnungspflichten und verbindliche Quoten usw. Die Anforderungen an Verpackungen steigen und mit ihnen die Nachfrage nach Rezyklaten. Bis 2030 wird europaweit ein Engpass von rund 30 % bei Kunststoff-Rezyklaten erwartet.

Wie reagiert die ARA auf diesen Herausforderungen?

Hauke: Seit über 30 Jahren treiben wir die Kreislaufwirtschaft in Österreich aktiv voran, nicht umsonst gilt Österreich als Vorbild im Recycling. Die ab 2030 geltenden EU-Vorgaben für Verpackungen aus Glas, Metall und Papier erfüllen wir bereits heute, einzig im Bereich Kunststoff braucht es noch Anstrengungen. Daher setzen wir gezielt auf Sortierung und Aufbereitung: Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern Bernegger und Der Grüne Punkt eine der modernsten Sortieranlagen gebaut. 2026 erfährt sie mit dem von der ARA patentierten Verfahren UPCYCLE eine Erweiterung, um auch Sortierreste für das Recycling aufzubereiten. Insgesamt haben wir damit gemeinsam mit unseren Partnern 100 Mio. Euro investiert, um die österreichische Wirtschaft mit Rezyklaten zu versorgen und die EU-Recyclingziele zu erreichen.