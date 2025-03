Entspannt Abheben am Flughafen Wien

Flanieren und gustieren: Shops und Restaurants für jeden Geschmack

Nationale und internationale Top-Marken, Spitzengastronomie und vegane Küche: Auf dem Flughafen Wien laden zahlreiche Shops und Restaurants zum Verweilen ein. Mit der Wolfgang Puck Kitchen + Bar, Leberkas-Pepi, dem Panoramarestaurant Zugvogel, dem Jamie Oliver Foodcourt bestehend aus einem Take Away-Deli, dem Italian Restaurant und einer Bar, Relay Shops, Vienna Duty Free Shops, Swarovski, Longchamp, Aida, Bieder & Maier und vielen mehr finden Passagiere in jedem Terminalbereich umfassend Angebot an Shops und Gastronomie vor. Das Angebot an vegetarischen und veganen Speisen lässt ebenfalls keinen Wunsch offen: Das Berliner Start-up Haferkater bietet Porridge-Kreationen, Kuchen, Sandwiches und frischen Kaffee an für eine ideale Stärkung vor dem Abflug. Die österreichische Marke The Lala/Veganista ist mit zwei Filialen am Airport vertreten, im Terminal 1 und Terminal 3.