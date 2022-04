Corona: Kickl lobt Schweden mit irreführenden Zahlen

„Freiheit & Eigenverantwortung vs. Zwang der Zeugen Coronas…“ – mit dieser tendenziösen Einleitung stellt FPÖ-Chef Herbert Kickl die Pandemie-Strategien von Schweden und Österreich einander gegenüber. In einem Facebook-Posting vom 28. März 2022 macht er bei seinen fast 250.000 Abonnenten für den „schwedischen Weg“ Stimmung und vergleicht dafür die aktuellen Corona-Zahlen Schwedens mit jenen Österreichs. Warum sein Posting allerdings irreführend ist – und wie sinnvoll Schwedens Vorgehen in der Corona-Pandemie tatsächlich war.



Eine 7-Tage-Inzidenz von 79 in Schweden im Vergleich zu 2980 in Österreich Ende März – das würde belegen, dass der „schwedische Weg“ nicht gescheitert sei, wie es „Mainstream-Medien und Systemparteien“, so das Kickl-Posting, immer behaupten. Das Problem dabei: Die Zahlen erzählen nicht die ganze Geschichte. Denn Schweden (mit einer etwas höheren Durchimpfungsrate als Österreich) erlebte die massivste Infektionswelle seit Beginn der Pandemie bereits Ende Jänner dieses Jahres. Die 7-Tage-Inzidenz lag damals laut Daten der Johns Hopkins Universität (JHU) bei rund 2836. In Österreich war diese zum gleichen Zeitpunkt mit rund 2562 (laut AGES) etwas darunter angesiedelt. Über 40.000 neue Corona-Fälle gab es damals laut JHU täglich in Schweden (Wochenmittelwert) – ein Höhepunkt, den Österreich erst Mitte März erreichte.



Am 12. Jänner 2022 wurden in Schweden erweiterte Einschränkungen des täglichen Lebens bekannt gegeben: Unter anderem eine Sperrstunde für Restaurants, eine Personenbeschränkung für Veranstaltungen ohne Kontrolle von Impfzertifikaten, sowie Empfehlungen, soziale Kontakte einzuschränken und von zu Hause zu arbeiten. Dass es in Schweden gar keine Einschränkungen gab, ist also ein Mythos – auch wenn der Fokus des Zehn-Millionen-Einwohner-Landes stets klar auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit lag. Seit Anfang Februar 2022 sanken die Zahlen in Schweden dann massiv und sind nun fast auf dem Level des Vorjahres angelangt. Weitgehend alle Corona-Maßnahmen sind wieder aufgehoben.



Diese Zahlen vergleicht Kickl nun mit jenen in Österreich, das sich gerade noch auf einem relativ hohen Infektionsniveau befindet. Das ergebe wenig Sinn, findet Thomas Czypionka, Gesundheitsökonom am Institut für Höhere Studien (IHS): „Der Ansatz ist absurd, da die Wellen nicht in jedem Land gleichzeitig ablaufen. Gerade Schweden hatte eine riesige Omikronwelle.“ Ein Vergleich hinke auch aus einem anderen Grund, wie Herwig Ostermann, Geschäftsführer der staatlichen Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), gegenüber profil erklärt: „Schweden verfolgt eher eine Niedrigteststrategie – vor allem im Vergleich zu Österreich. Deswegen ist die Inzidenz nicht immer ein guter Indikator und 1:1 vergleichbar.“ In Schweden wird inzwischen nicht mehr weitreichend getestet – laut schwedischer Gesundheitsbehörde nicht einmal mehr Menschen mit Symptomen: Ende März etwa testete Österreich pro 1000 Einwohner hundertmal so viel wie Schweden – und konnte daher auch mehr positive Fälle identifizieren.

Besonders viele schwedische Corona-Tote zu Beginn der Pandemie

Vergleiche zwischen Ländern, was die Verbreitung des Coronavirus betrifft, sind grundsätzlich schwierig, denn es gibt enorm viele Faktoren, die hier hineinspielen – seien es geografische, gesellschaftliche oder politische. Dennoch: Eine Studie, die kürzlich im angesehenen Wissenschaftsjournal „Nature“ erschien, stellt dem schwedischen Weg ein schlechtes Zeugnis aus: „2020 waren die Todesraten durch Covid-19 zehnmal so hoch wie im Nachbarland Norwegen“. Vor allem in der ersten Welle starben in Schweden viel mehr Menschen an Covid als auch in Österreich etwa. „Der Schwedische Weg hat insbesondere am Anfang der Pandemie zu einer erheblich höheren Zahl an ,Corona-Toten’ geführt als in anderen Ländern mit einem vergleichbar gut entwickelten Gesundheitssystem“, bestätigt die Virologin Dorothee von Laer. Unter den im Frühjahr 2020 verstorbenen Menschen in Schweden waren besonders viele Ältere – bedingt vor allem durch den mangelhaften Schutz von Alten- und Pflegeheimen, wie vielfach kritisiert wurde.

Langsam nähern sich die absoluten Zahlen aber an: Pro 100.000 Einwohner gibt es in Österreich mittlerweile sogar mehr Todesfälle als in Schweden, wie auch die FPÖ auf profil-Nachfrage betont. Man hätte mit dem Facebook-Posting lediglich zeigen wollen, dass der schwedische Weg nicht so schlecht war, wie er oftmals dargestellt werde. Herwig Ostermann von der GÖG analysiert: „Schweden liegt bei den Covid-Toten im Mittelfeld, Kopf an Kopf mit Österreich. Schwedens Nachbarländer liegen aber alle deutlich besser, zum Beispiel Norwegen.“ Rund 50 Todesfälle pro 100.000 Einwohner verzeichneten die Norweger zuletzt laut JHU, Schweden rund 180 und Österreich rund 183.