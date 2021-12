Corona-Verharmloser: Mit falschen Zahlen gegen die Kinderimpfung

Eines von hundert Kindern muss ins Spital

Auch bei den Hospitalisierungen zeichnet sich ein ähnliches Bild. In Österreich werden diese Zahlen von der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) erhoben und zeigen: Seit Beginn der Pandemie bis Ende September 2021 gab es in Österreich 129.594 Infektionen in der Altersgruppe von 0 bis 19 Jahre. 1.255 Hospitalisierungen wurden registriert, 115 Kinder und Jugendliche mussten auf einer Intensivstation behandelt werden. Das ergibt eine Hospitalisierungsrate die, je nach Alter, zwischen einem halben und zwei Prozent liegt. Zum Vergleich: Würde man, so wie Schabus dies tut, alle ungefähr 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Österreich heranziehen, läge die Hospitalisierungsrate nur bei ungefähr 0,09. Sieben Kinder und Jugendliche sind seit Pandemiebeginn bis August in Österreich mit einer Corona-Erkrankung verstorben, so die Zahlen der GÖG. Gegenüber profil führt diese an: „Kinder und Jugendliche erkranken seltener und meist milder als Erwachsene. Man kann aber nicht sagen, es betrifft die Jungen gar nicht.“ Schließlich brauche in Österreich eine junge Person von 100 Infizierten eine Spitalsbehandlung und eine von 1.000 benötige eine intensivmedizinische Behandlung.

Laut Kinderinfektiologe Strenger ist die Hospitalisierungsrate allerdings in einen zeitlichen Kontext zu stellen: „Ich bin überzeugt, dass die Rate geringer geworden ist, weil wir jetzt mehr diagnostizieren. Wir finden jetzt viel mehr asymptomatische Fälle. Es gibt jetzt in den Schulen regelmäßig PCR Tests, die genauer sind als Antigen-Tests.“ Dennoch rät der Experte zu einer Impfung, schließlich berge die Krankheit für Kinder etwa das Risiko, nach einer Infektion eine Multi-Entzündungserkrankung zu erleiden. Dieses „PIMS“-Syndrom („Pediatric Inflammatory Multisystem“) trete bei einem von 1.000 Kindern auf, so Strenger: „Bisher sind circa 140 Kinder daran erkrankt. Das war aber noch vor der vierten Welle.“ Der Experte rechnet mit mehr Fällen in den nächsten Wochen. Bei frühzeitiger Erkennung könne das Symptom zwar gut behandelt werden. Das damit auftretende hohe Fieber und Entzündungsreaktionen in vielen Organen könnten durch die Impfung jedoch verhindert werden.