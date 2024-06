Faktencheck: Bezahlkarte für Asylwerber bringt vorerst keine Einsparungen

Das Prestige-Projekt des niederösterreichischen Landesrates Christoph Luisser (FPÖ) ist etwas holprig gestartet: Seit Monatsbeginn bekommen in seinem Bundesland 113 Asylwerber:innen ihr Essensgeld nicht mehr in bar ausbezahlt - sondern testweise auf Karten des Anbieters Pluxee (vormals Sodexo) gebucht. Mit den sechs Euro pro Tag können sie in Supermärkten und Gasthäusern bezahlen, Tabakprodukte und Alkohol können damit aber nicht gekauft werden. Nur mehr 40 Euro monatlich bekommen sie in bar. Im Ö1-Morgenjournal berichteten Asylwerber:innen jedoch von Problemen beim Karteneinsatz, Hilfsorganisationen übten scharfe Kritik.

Luisser sieht sein Projekt ungeachtet der Kritik als Erfolg: „Das Prozedere und unser Projekt in Niederösterreich wurde exzellent vorbereitet.“ Bei einer Pressekonferenz diese Woche sprach er sogar davon, dass er durch das Bezahlkartensystem einen finanziellen Vorteil für das Land erzielen würde: „Die Einsparungen sind größer als die Kosten.“

Für Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination ist die vermeintliche Ersparnis nicht nachvollziehbar. „Das ist aus mehreren Gründen ein Blödsinn“, sagt er.

Denn bisher bekamen die Menschen, die auf den Abschluss ihres Asylverfahrens warten, sieben Euro pro Tag von ihrem Quartiergeber ausbezahlt - also etwa der Caritas oder der Diakonie. Künftig bekommen sie vom Quartier nur mehr 40 Euro in bar und sechs Euro täglich auf die Bezahlkarte. Pluxee werde die Abwicklung wohl „nicht gratis machen“, sagt Gahleitner.

Auf profil-Anfrage räumt das Büro von Landesrat Luisser ein, dass dem Land tatsächlich ein finanzieller Aufwand entsteht, wenn auch nur ein minimaler: Der FPÖ-Mann beziffert die Kosten für das Projekt mit einer Laufzeit von drei Monaten auf Anfrage mit „weniger als 800 Euro“. Die Sachleistungskarte koste dreieinhalb Euro pro Karte und „0,5% der aufgebuchten Summe für den laufenden Betrieb“.

Würde das Projekt auf alle Asylwerber:innen in Niederösterreich (laut Gahleitner-Gertz handelt es sich derzeit um etwa 1.400 Menschen) ausgerollt werden, so ergäben sich laut dieser Formel des Landesrates monatliche Zusatzkosten von etwa 1260 Euro.