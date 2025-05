Der Lobautunnel ist das Lieblingsfeindbild der Grünen. Das milliardenschwere Projekt vereint fast alles, was die Grünen ablehnen: Eine Straße für den motorisierten Verkehr, die noch dazu unterhalb eines Naturschutzgebietes – der Wiener Lobau – verlaufen soll. Aus Sicht der Grünen ist das doppelt schlecht: für die lokale Umwelt und fürs globale Klima.

Seit wenigen Wochen haben die Grünen ein neues Argument gegen den Tunnel. Angesichts des Budgetdefizits machen sie gegen die hohen Kosten des Projekts mobil. „6 Milliarden Euro. So viel würde uns der Lobautunnel kosten. Das Geld können wir sinnvoller ausgeben: für leistbares Wohnen, ein verlässliches Gesundheitssystem und die beste Bildung für unsere Kinder“, heißt es etwa in einem Posting der Wiener Grüne auf Facebook. Sechs Milliarden, so sagt es auch die grüne Parteichefin in spe, Leonore Gewessler.

Sechs Milliarden? Die Zahl ist neu und weicht deutlich von der offiziellen Berechnung der Asfinag ab. Die Autobahngesellschaft kalkulierte im Jahr 2019 mit 1,9 Milliarden Euro. Andere Zahlen habe man nicht, sagt die Asfinag.