FPÖ TV erhält durch das neue Budget nicht „weniger Geld“

Die Regierung sieht das naturgemäß anders – und präsentiert sich auch deutlich weniger furchteinflößend. Neos-Klubchef Yannick Shetty bespielt die Sozialen Medien seit vielen Jahren besonders aktiv und versucht, der blauen Erzählung etwas entgegenzusetzen. Ein pinker Erfolg laut einem Posting auf Shettys Instagram-Kanal: „Weniger Steuergeld für Parteien – mehr für Schulen und Kindergärten! 🏫🧒🏼👧🏽💶“ Im dazugehörigen Video wird die Frage gestellt: „Wie, es gibt weniger Geld für FPÖ TV?“ Shetty setzt sich eine Sonnenbrille auf, darunter läuft ein Ton: „Ja, das ist jetzt irgendwie dein Problem“. Überspitzt zusammengefasst wird all das mit: „Mehr Geld für Bildung, weniger Geld für FPÖ-TV“.

Auf ihrem Youtube-Kanal FPÖ TV zählen die Freiheitlichen in einem aktuellen Video die „ Todsünden der Verliererampel “ auf. Die Parteichefs Christian Stocker (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) werden von der FPÖ als dunkle Schatten mit dämonischen Augen dargestellt, eine verzerrte Stimme sagt: „Sparen im System wieder abgesagt!“

Tatsächlich wollen die Neos zeigen, dass die Regierung sehr wohl auch im System spart – und zwar bei den Parteien selbst. Auf Anfrage bestätigt die Partei, dass Shetty in dem Video auf die Parteienförderung anspielt. Besonders überambitioniert zeigen sich ÖVP, SPÖ und Neos dabei nicht: Sie setzen die automatische Inflationsanpassung der Parteienförderung 2026 aus. Reduziert wird nichts. In absoluten Zahlen gibt es nicht „weniger Steuergeld für Parteien“ – eine Reduktion ergibt sich nur, wenn man die Werte um die künftige Inflation des Jahres 2026 bereinigt. Aber das ist für diesen Faktencheck gar nicht entscheidend.

Keineswegs. Richtig an Shettys Posting ist nur der Teil mit der Bildung . Der Rest seines augenzwinkernden Social-Media-Postings ist falsch.

Insgesamt förderte der Staat die Parlamentsklubs 2024 mit rund 29,3 Millionen, der FPÖ standen davon rund 6,1 Millionen Euro zu. 2025 steigt der budgetierte Gesamtbetrag laut Parlament auf rund 30,4 Millionen Euro, nächstes Jahr auf rund 31,3 Millionen Euro. Für den blauen Klub bedeutet das: Heuer ein Plus von 1,4 Millionen Euro, vor allem aufgrund der guten Wahlergebnisse im Vorjahr. Und 2026 fließen noch einmal 230.000 Euro zusätzlich in die blauen Klubkassen. Überspitzt also: Mehr staatliche Fördermittel für FPÖ TV.