FPÖ-Chef Herbert Kickl äußert in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram scharfe Kritik am Wahlergebnis der französischen Parlamentswahlen. Er stellt die prozentuelle Verteilung der landesweit abgegebenen Stimmen den vergebenen Mandaten gegenüber und gelangt so zur rhetorischen Frage: „Ist das alles noch demokratisch? Wo bleibt der Wählerwille?“ Kickls Antwort: „Auf der Strecke.“

Hat Kickl Recht, wenn er behauptet, das Resultat widerspreche dem Wählerwillen, weil „das französische Wahlsystem das Ergebnis verbiegt und verzerrt“?

Die Sache ist gar nicht so kompliziert: Frankreich praktiziert das Mehrheitswahlrecht, bei dem in jedem Wahlkreis der Kandidat oder die Kandidatin den Parlamentssitz erringt, der entweder im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält oder im zweiten Wahlgang die relative Mehrheit. Im zweiten Wahlgang kann antreten, wer im ersten Wahlgang die Stimmen von mindestens 12,5 Prozent der Wahlberechtigten bekommen hat – es können also auch drei oder mehr Kandidaten in die Stichwahl kommen.

Sehen wir uns das Ergebnis des ersten Wahlgangs an: Da kam der Rassemblement National (RN) auf knapp über 29 Prozent der Stimmen und entschied 37 Wahlkreise mit absoluter Mehrheit für sich. Das Linksbündnis kam auf knapp über 28 Prozent und errang 32 Parlamentssitze. Das liberale Bündnis hingegen bekam mit 20 Prozent der abgegebenen Stimmen bloß zwei Sitze. Herbert Kickl beschwerte sich über dieses – für den RN erfreuliche – Zwischenergebnis nicht, obwohl nach seiner Lesart der Wählerwille offensichtlich „auf der Strecke“ geblieben war. Tatsächlich empfand niemand in Frankreich das Resultat als unfair, denn jeder weiß, dass im ersten Wahlgang eben nur eine absolute Mehrheit in einem Wahlkreis zum Erfolg führt.