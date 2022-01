Faktencheck: Warum Corona-Maßnahmengegner vor Spitälern demonstrieren dürfen

„Bannmeilen“, „Schutzzonen“ und „Platzverbote“

Für Bernd-Christian Funk, Verfassungsexperte und ehemaliger Professor für öffentliches Recht, erinnern die bisherigen Vorstöße zum Demoverbot vor Spitälern an das Konzept der „Bannmeile“: Derzeit sind Versammlungen unter freiem Himmel im Umkreis von 300 Metern vom Parlamentsgebäude verboten, wenn der Nationalrat, der Bundesrat oder ein Landtag Sitzungen abhalten. Diese Regelung im Versammlungsgesetz gibt es seit 1953, in den 1960ern wurde sie von 38 Kilometern auf 300 Meter reduziert. „Man kann diese Bestimmung aber nicht so einfach nur auf Krankenhäuser ausdehnen“, meint Experte Funk. Wenn man mit dem Schutz von Gesundheit argumentiere, müssten auch Arztpraxen, Impfstraßen oder Teststationen in die Überlegungen miteingeschlossen werden. In jedem Fall müsste eine Regelung gefunden werde, die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht und frei von Diskriminierungen ist.

Die vom Innenminister wörtlich genannten „Schutzzonen“ gibt es bislang vor Schulen und Kindergärten, verankert im Sicherheitspolizeigesetz (§ 36a). Auch daran könnte laut Funk angeknüpft werden, der Experte sieht hier aufgrund des speziellen Schutzes von Minderjährigen aber eher einen anderen Kontext. „Eine mögliche Änderung wird in jedem Fall relativ kompliziert“, so das Fazit von Bernd-Christian Funk. Und: „Man muss sich überlegen, ob bestehende Regelungen ausreichend sind, um einen effizienten Schutz zu gewährleisten.“

Nach dem Sicherheitspolizeigesetz kann im Übrigen bereits jetzt auch ein sogenanntes „Platzverbot“ verhängt werden (§ 36). Bei den Protesten gegen den Akademikerball in Wien wurde so das Betreten großflächiger Bereiche der Innenstadt verboten. Auch hier braucht es jedoch, ähnlich wie bei der Regelung des Versammlungsgesetzes, konkrete Hinweise, dass an einem bestimmten Ort eine Gefahr entsteht.