Nein, Wiener Spitäler haben den Begriff „Muttermilch“ nicht verboten

Als der Arzt und frühere Team-Stronach-Nationalratsabgeordnete Marcus Franz einen seiner Patienten im Klinikum Floridsdorf besuchte, wunderte er sich über ein Schild im Spital: „Humanmilchbank“ stand da in silbernen Lettern. Humanmilch? Franz hatte eine These, wie er erzählt: „Ich hatte einen Woke-Verdacht. Der Begriff passt in diese neue Sprachregelung, die am realen Leben vorbeigeht.“ Also postete er das Foto des Schriftzugs auf Twitter und erklärte: „Man will einfach die Biologie verbiegen beziehungsweise neue Begriffe erfinden, um die Realität zu manipulieren.“

faktiv gibt Entwarnung: Der Begriff „Humanmilch“ wird in der Wissenschaft seit Jahrzehnten verwendet. Es findet sich eine Vielzahl an Beiträgen in Fachzeitschriften, die von „Humanmilch“ handeln; schon in den 1970er-Jahren wurde der Begriff in der Forschung verwendet, zum Beispiel bei einer Untersuchung der Kontamination von Humanmilch. In der Studie wurden „164 Humanmilchproben von 96 Müttern“ der Universitäts-Frauenklinik Greifswald untersucht.