Die Kritik ist nicht neu. Und sie reiht sich in eine Fülle an Aussagen, in denen Machl Unregelmäßigkeiten mit Briefwahlstimmen in den Raum stellt und potenziellen Wahlbetrug dabei nicht ausschließt. Machl beschätigte sich bereits nach der EU-Wahl im Juni dieses Jahres ausführlich mit dem „Zaubertrick“, auf der Website seines Portals findet sich eine Vielzahl an Beiträgen, die den Verdacht des Wahlbetrugs mit Briefwahlkarten nähren. Dazu sät Machl Zweifel an der korrekten Auszählung der Briefwahlkarten: „Stimmen, die so auf nicht überprüfbare Weise zustande gekommen sind, werden dann – so befürchten viele – im stillen Kämmerchen ausgezählt und dort – oder am Weg dorthin – könnte viel passieren.“

Was meint Machl mit „Zaubertrick“? Und sind Briefwahlkarten wirklich am Postweg verloren gegangen?

Geht es nach Florian Machl, dem Chefredakteur des verschwörungstheoretischen Onlinemediums „Report24“, dann wohnen Briefwahlkarten ein „Zaubertrick“ inne. Nämlich jener, Wahlergebnisse mit Briefwahlstimmen zugunsten der „Altparteien“ zu drehen. Am vergangenen Sonntagnachmittag, zum Zeitpunkt der dritten Hochrechnung der Nationalratswahlergebnisse, räumte Machl als Studiogast beim Online-Sender „AUF1“ dem Zaubertrick aber keine guten Chancen mehr ein. „Drei Prozent zwischen ÖVP und FPÖ auszutauschen, das wird sich aber nicht mehr ausgehen“, so der „Report24.news“-Chef. In der Sendung bemängelte Machl, dass nicht überprüfbar sei, wer Briefwahlkarten ausfüllt und sie dann abgibt. Und: „Viele sind auch am Postweg verloren gegangen. Das haben wir in den letzten Tagen festgestellt.“

Mitte Juni verkündete Machl auf Sendung dann, ein großes Rätsel der Statistik gelöst zu haben: „Quer durch Österreich, von der Metropole bis zum hintersten Dorf, verhalten sich Briefwähler auffällig außerhalb jeder statistischen Erklärbarkeit. Dies geht massiv zulasten der FPÖ, diesmal etwas zulasten der ÖVP – und die großen ‚Gewinner‘ sind Grüne und NEOS.“

Diese Unterschiede, die unter Wahlforscher:innen und Politikwissenschafter:innen hierzulande seit jeher bekannt sind, kann sich Machl mathematisch nicht erklären, denn, so argumentiert er: Je größer so eine Menge, desto unwahrscheinlicher sei es, dass sich ihr Verhalten von der Grundgesamtheit unterscheidet. „Auf Basis der vorliegenden Zahlen wäre in Einzelfällen ein Konfidenzintervall von plus/minus 4,5 Prozent Abweichung im Wählerverhalten akzeptabel. Beobachtet wurden aber Abweichungen von 50 bis 150 Prozent und fallweise sogar noch mehr.“

Machl sieht die Briefwahl also als Stichprobe für die Wahl an der Urne – das ist seine Grundgesamtheit. Dieser Rechenweg würde aber nur dann funktionieren, wenn alle Personen, die in Österreich wählen, über dieselben Voraussetzungen verfügen und die gleich hohe Wahrscheinlichkeit haben, per Brief zu wählen. In der Wahlforschung ist aber hinlänglich bekannt, dass Alter, Wohnort, Beruf, Bildungshintergrund, Hobbys am Wochenende und zahlreiche weitere Merkmale maßgeblich mitentscheidend dafür sind, ob Personen vor Ort im Wahllokal oder per Briefwahl wählen.

„Zaubertrick“ beim Auszählen?

Zurück zu ebenjener Hochrechnung vom Wahlsonntag: Ein „Zaubertrick“, bei dem fast drei Prozent der Stimmen „ausgetauscht“ wurden, hat nicht stattgefunden. Viel mehr hat sich vom Zeitpunkt der dritten Hochrechnung, auf den sich Machl in der Sendung bezieht und zu diesem die FPÖ bei 29 Prozent und die ÖVP bei 26,2 Prozent gelegen ist, nicht mehr viel verändert. Zwar brachten die restlichen Wahlkarten am Montag und Donnerstag geringfügige Mandatsverschiebungen. Wesentliche Veränderungen brachte das endgültige Ergebnis mit 28,85 Prozent der Stimmen für die FPÖ und 26,27 Prozent für die ÖVP seit Sonntagnacht aber nicht mit sich.

Wieso lässt sich dieses Wahlergebnis aber so genau vorhersagen? „Die Briefwahl-Verschiebungen sind absolut schlüssig aus Sozialstruktur und Vorlieben der Wähler der einzelnen Parteien zu erklären und vorherzusagen“, sagt Christoph Hofinger, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstitutes „Foresight“ und verantwortlich für die Hochrechnung für APA und ORF am vergangenen Sonntag. Briefwahleffekte seien laut Hofinger heute deutlich geringer als in der Periode von 2008 bis 2022. Der Grund dafür liegt in der Wahlrechtsänderung im Vorjahr, die dafür sorgte, dass der Großteil der Briefwahlkarten noch am Wahltag ausgezählt wird.