Bäume aufstellen, Probleme lösen

Manchmal muss man die Dinge einfach positiv sehen, zum Beispiel das Datum: Heute ist, trotz allem, schon wieder Freitag – aber halt doch erst ein 12., die Regierung wird in den kommenden Stunden also, aller Erfahrung nach, keine weitreichenden Lockdownmaßnahmen verkünden (dafür ist im Hundertjährigen Pandemiekalender jeweils der 13. reserviert). Die heute in Kraft tretende Abriegelung Tirols kann man denn auch nicht wirklich als solche bezeichnen. Warum diese ausgerechnet heute akut wird (und nicht zum Beispiel vorgestern), hat wohl mit einer speziellen Form von Aberglauben zu tun, eine rationale Erklärung ist uns bis dato keine bekannt.

An solchen mangelt es auch für das seit Ende 2020 gehäufte Auftauchen silbergrau/metallic-polierter Blechsäulen in menschenleeren Landschaften. Beobachter vermuten als Ursache außerirdische Interventionen, Zauberei oder PR-Aktivitäten lokaler Tourismusverbände. Gegen letztere Theorie spricht, dass im Zillertal bis dato noch keine Metallsäule ausgeapert ist. Andererseits stellt man dort lieber Bäume auf, was zwar das Regierungsklima stark abkühlen lässt, das Weltklima vorerst aber leider noch nicht.