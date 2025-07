Die Männer tragen königsblaue Sturmhauben und dunkle Sonnenbrillen. Keiner von ihnen möchte später, wenn die Videos vom heutigen Tag im Netz landen, erkannt werden. Gerade eben ist schon eine Mutter in der New Cavendish Street in London aufgetaucht und hat ihren Sohn lautstark nachhause zitiert. Ein Clip davon wird später viral gehen. Spätestens dann ist allen Anwesenden klar: Bei vielen Menschen wird ihr Samstagsausflug zu Bonnie Blue nicht sonderlich gut ankommen. Deswegen: Sturmhauben und Sonnenbrillen, gratis bereitgestellt von der Produktion. In der meterlangen Schlange sehen alle aus wie Bankräuber.

Es ist der 11. Januar 2025. In London ist es kalt, gegen Mittag hat es um die fünf Grad. Tageshöchstwert. Die Pornodarstellerin und Influencerin der Erotikplattform OnlyFans Bonnie Blue (26, Pseudonym) hat heute zu einer ihrer, wie der Boulevard es gerne nennt, „verrückten Sex-Aktionen“ geladen. Nachdem ihre OnlyFans-Kollegin Lily Phillips im Dezember 2024 innerhalb von 24 Stunden Sex mit 101 Männern hatte, will sie es innerhalb von zwölf mit 1000 schaffen – und das tut sie auch. Am Ende des Tages verkündet sie via Social Media, sie habe mit über 1000 Sexpartnern einen neuen Weltrekord aufgestellt – auf dem Foto dazu posiert sie mit einem von 1000, seine blaue Sturmhaube ist verrutscht, verdeckt aber immer noch sein Gesicht.

Ein halbes Jahr später legt Bonnie Blue nach. Neues Konzept, neuer Weltrekord. Dieses Mal will sie mit 2000 Männern schlafen, das Event dazu nennt sie „Bonnie Blue’s petting zoo“ („Bonnie Blues Streichelzoo“). Am 15. Juni 2025 will sie sich 24 Stunden lang in einem Glaskäfig fesseln lassen, irgendwo in der Londoner Oxford Street. Auf der Homepage heißt es: „24 Stunden lang gehöre ich dir. Gefesselt, geknebelt, gebeugt, flehend – ganz wie du mich willst. Keine Grenzen. Keine Pausen. Nur ich, in einer Box, bereit, benutzt zu werden.“

Es folgt eine Debatte in den Sozialen Medien. Am Ende wird „Bonnie Blue’s petting zoo“ abgesagt, ihr Account auf OnlyFans gesperrt. Die Fragen, die die Sexarbeiterin mit ihrem Vorhaben aufgeworfen hat, bleiben allerdings. Schließlich bekräftigt Bonnie Blue in zahlreichen Interviews immer wieder: Sie mache das für sich, es sei allein ihre Entscheidung, sie werde weder gezwungen, noch schäme sie sich – „it empowers me“ („Es gibt mir Selbstbewusstsein“). Knöpft sie dem Patriarchat mit ihren Stunts einfach nur recht gewieft das Geld ab? Oder hat die Hypersexualisierung von Frauen mit ihr ein konkretes Gesicht bekommen?