brodnig: 4G statt 3G

Oder es wird darüber diskutiert, dass so ein gefälschter Impfpass eine Möglichkeit sei, um "am Leben wieder teilnehmen" zu können, "ohne den Stoff im Körper" zu haben. Mir kam ein Account unter, der gefälschte Impfpässe um 75 Euro verspricht. Auch der deutsche Thinktank CeMAS beobachtete solche Impfangebote auf Telegram. Das Gesundheitsministerium warnt jedenfalls davor, sich mit gefälschten Zertifikaten Zutritt zu Hotels, Restaurants etc. zu verschaffen.

"Ein solcher Vorgang ist als Verstoß gegen die Covid-19-Öffnungsverordnung anzusehen und wird mit einer Verwaltungsstrafe in Höhe von bis zu 500 Euro geahndet. Zudem kann das Vorzeigen von gefälschten Zertifikaten strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen", heißt es auf der Website des Ministeriums.

Ich würde davon ausgehen, dass nur eine kleine Gruppe ernsthaft einen solchen Schritt erwägt. Aber es ist schon bemerkenswert: Manche Menschen scheinen die Impfung und das Testen so sehr abzulehnen und so wenig an die Ernsthaftigkeit des Coronavirus zu glauben, dass sie nicht nur etwas Rechtswidriges tun, sondern dabei auch noch andere potenziell gefährden. Das vierte G in 4G steht nicht nur für "gefälscht": Ein solches Vorgehen muss auch als "gefährlich" eingestuft werden.