brodnig: Die Hasslawine

Diese Störaktionen betreffen besonders Streamer, die einer Minderheit angehören. Den Personen werden dann massenweise Kommentare geschickt, etwa, dass ihr Kanal jetzt dem Ku-Klux-Klan gehöre. Für betroffene User sind solche Hate Raids belastend: Normalerweise freut man sich, wenn Leute den eigenen Stream ansehen, aber in solchen Fällen kriegt ein User oder eine Userin nur Aufmerksamkeit, um sie oder ihn dann zu demütigen. Es mehrt sich die Kritik an der Plattform Twitch, die dem Online-Konzern Amazon gehört, dass sie zu wenig gegen solche aggressiven User mache. Dazu passend gibt es den Hashtag #TwitchDoBetter. Mittlerweile kam es sogar zum Aufruf, die Plattform am 1. September zu meiden – also eine Art Boykott.

Ich erzähle das so genau, weil ich eines verdeutlichen möchte: Wenn wir über Hass im Netz reden, dann werden meistens Beispiele von Facebook oder Twitter gebracht, manchmal auch YouTube. Die Gefahr ist, dass weniger bekannte Plattformen beziehungsweise Plattformen, auf denen eher Jugendliche aktiv sind, weniger Aufmerksamkeit bekommen – und damit auch der gesellschaftliche Druck auf sie geringer ist, genügend Schutz für die Opfer solcher Aktionen zu bieten. Wenn die Community anfängt, mit Hashtags und Boykottaufrufen zu reagieren, lässt das erahnen, wie groß der Leidensdruck unter den Betroffenen geworden ist.