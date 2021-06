brodnig: Aufpassen, Amazon!

Einst hatten die Vereinigten Staaten ein strenges Kartellrecht, doch das änderte sich in den vergangenen Jahrzehnten: Wirtschaftsliberale Hardliner setzten sich durch - man trat den großen amerikanischen Konzernen in der Regel nicht mehr zu nahe. Die Idee dahinter war: Solange Konsumenten billige Preise zahlen, wird die immense Marktmacht einzelner Unternehmen nicht zu kritisch beäugt. Doch ein Riese wie Amazon führt vor, dass eine solche Politik auch Schattenseiten hat: Einerseits bietet Amazon oft sehr günstige Preise, andererseits besteht die Gefahr, dass andere Anbieter durch Amazons Größe und Amazons strategisches Vorgehen zunehmend ums Überleben kämpfen müssen - und in weiterer Folge der Wettbewerb und die Auswahl für die Konsumenten leiden.

Kleinere Händler werfen Amazon unfaire, wettbewerbsschädliche Praktiken vor, der Konzern streitet das ab. Deutlich ist jedenfalls, dass in mehr und mehr Ländern über die Macht und die Geschäftspraktiken von Digitalkonzernen diskutiert wird. Es ist noch unklar, was die Ernennung Lina Khans in der Praxis bedeuten wird - ob nun strenger geprüft wird, ob große Internetunternehmen unfaire Taktiken einsetzen, um zu Quasimonopolen heranzuwachsen.

Auf jeden Fall ist es ein spannender erster Schritt, dass Joe Biden ausgerechnet eine der profiliertesten Kritikerinnen von Big Tech in so einer wichtigen Position einsetzt.