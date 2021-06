brodnig: Scan mich!

Doch in Europa gab es bislang eine gewisse Zurückhaltung bei den Konsumenten, diese Technik zu nutzen: Unter anderem versuchten Marketingleute, Kunden dazu zu bringen, QR-Codes auf Produkten oder Werbung zu scannen - um dann weitere Infos online dazu abzurufen. Aber viele dieser QR-Kampagnen floppten: Einerseits, weil es oft nicht interessant ist, nähere Informationen zu einer Werbekampagne zu bekommen. Andererseits würde ich auch davon ausgehen, dass einige Menschen schlicht nicht gewohnt waren, ihr Handy als Scanner einzusetzen.

Doch das änderte die Corona-Krise: Lokale nutzen QR-Codes, damit sich Gäste registrieren können. Gerade in Zeiten, in denen kontaktlose Vorgänge vermieden werden, ist der Einsatz des Smartphones attraktiv. Das deutsche Beratungsunternehmen Invidis behauptet sogar, dass die Nutzung von QR-Codes seit Beginn der Pandemie um 600 Prozent gestiegen sei. Auch der grüne Pass funktioniert mit den scanbaren Pixel-Bildern. Daran erkennt man, welchen Digitalisierungsschub die Corona-Krise brachte: Während zum Beispiel in Asien QR-Codes schon länger zum Alltag dazugehören, brauchte es in Europa eine Pandemie, um die Vorzüge dieser Technik breiter bekannt zu machen.