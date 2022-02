brodnig: Der Hund hat meine Maske gefressen!

Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Es reicht mir langsam. Seit Monaten lese ich in Online-Gruppen mit, in denen sich Impfgegner:innen austauschen. Und man bekommt dort wirklich viele freche Versuche mit, wie Menschen die gesetzlich vorgeschriebenen Pandemiemaßnahmen umgehen wollen. Drei Beispiele:



1. In einer impfgegnerischen Telegram-Gruppe postet ein User namens "Patrick":

"Hat von euch wer einen tipp, was man schreiben kann, wenn man eine anzeige wegen fehlender FFP2-maske bekommt und das attest von dr.eifler nicht akzeptiert wird?" Zur Erklärung: Peer Eifler war einst Arzt in Bad Aussee, bis er damit aufflog, dass er über das Internet Maskenatteste ausstellte. Mittlerweile hat der Mann Berufsverbot. Es ist also vollkommen richtig, dass die Wiener Linien solche unseriösen "Atteste" nicht akzeptieren. Prompt aber geben andere User:innen Tipps, was Patrick machen soll. Zum Beispiel: "Schreib du hattest einen Schnupfen mit komplett verstopfter Nase und hattest derartige Atemprobleme, dass du die Maske nicht tolerieren konntest." Meines Erachtens sind viele Ausreden der Maskenverweigerer:innen argumentativ auf dem Niveau: "Der Hund hat meine Maske, äh, Hausaufgabe gefressen."



2. Ebenfalls in dieser Anti-Impf-Gruppe schreibt eine Userin, sie könne den Gurgeltest nicht machen, weil sie es nicht schaffe, mehr als zehn Sekunden zu gurgeln, dann "fange ich an zu würgen".

Daraufhin geben ihr andere Tipps, wie sie diesen PCR-Test umgehen kann: "Einfach die Lösung direkt ins Röhrchen und Luft gurgeln. (...)" Oder: "So tun als ob, ins Röhrchen spucken, den Dreck dazu schütteln und fertig. Ich mach gar nichts. Die bekommen meine DNA nicht. (...)" Man merkt bei einigen Postings auch, dass manche Menschen wirklich Verschwörungsmythen glauben oder zumindest ein Misstrauen in den medizinischen Apparat haben - sie verweigern den PCR-Test zum Beispiel, weil sie Angst haben, dass irgendetwas Bösartiges mit ihrer DNA passiert. Einzelne fragen sich, ob in der Kochsalzlösung des Gurgeltests eine gefährliche Substanz enthalten sein könnte. Es ist einerseits traurig, dass manche Menschen wirklich solche absurden Ideen für glaubhaft halten. Andererseits ist es aber für uns als Gesellschaft ein ernsthaftes Problem - weil in solchen Gruppen kategorisch versucht wird, Sicherheitsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus zu unterlaufen.