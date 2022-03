brodnig: Der Klang täuscht

Der Ukraine-Krieg zeigt deutlich, wie sich Desinformation im Jahr 2022 weiterentwickelt hat. So finden sich gerade auf der Plattform TikTok viele fragwürdige Videos. Das liegt auch daran, dass die App einige technische Spielereien ermöglicht. Videos können in der App leicht bearbeitet und mit neuen Tönen versehen werden. Bisher war das oft ein harmloser Spaß: Zum Beispiel wurden in vielen TikToks beliebte Song-Ausschnitte verwendet, Leute haben dazu getanzt oder Gags aufgenommen.

Im Ukraine-Krieg jedoch werden diese technischen Möglichkeiten oft missbraucht: So tauchte schon früh ein Video auf, in dem behauptet wird, man sähe die Ukraine - genau genommen sah man einen Balkon, von dem jemand wegrennt. Die Tonspur klingt spektakulär. Auf Englisch ruft jemand "Oh my God", dann folgt eine Explosion. In nur 12 Stunden erzielte dieses Video 5,8 Millionen Aufrufe, wie die US-amerikanische Website MediaMatters.com aufzeigte. Das Ganze ist eine Fälschung: Der spektakuläre Ton stammt in Wirklichkeit von einem älteren YouTube-Video aus Beirut, wo sich im August 2020 eine Explosionskatastrophe ereignete.