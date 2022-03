brodnig: "Zeige dieses Video! Verbreite die Wahrheit!"

Bilder lügen doch:

Schon Mitte Februar schlug eine Granate in einem ostukrainischen Kindergarten ein - Fotos zeigen den Turnraum, in dem ein riesiges Loch in die Wand gesprengt war. Die Ukraine und prorussische Separatisten weisen sich gegenseitig die Schuld für die Kampfhandlungen zu. Online kursierte dann ein manipuliertes Bild des Kindergartens: Jemand hat einen Bagger in die Szene eingefügt, und es wurde behauptet, das Loch sei eine Inszenierung. Auch der rechte "Wochenblick" publizierte einen Artikel mit der Überschrift: "Fake-Meldung: beschossener Kindergarten eine False-Flag-Operation der ukrainischen Armee?" Darin wurde also die Idee verbreitet, dass hier Kampfszenen nur erfunden sein könnten, um prorussische Milizen schlecht darzustellen. Und noch mehr als das: Es gibt eine Bildmontage, die den US-Außenminister Antony Blinken zeigt. Er sitzt scheinbar im UN-Sicherheitsrat und hält ein Foto des beschädigten Kindergartens hoch. Es wird suggeriert: Die USA würden einen erfundenen Anschlag auf einen Kindergarten für Stimmungsmache nutzen. Das ist ebenfalls eine Bildfälschung, wie der Faktencheck der Nachrichtenagentur AFP ergab. Genau genommen wurde Blinkens Gesicht auf den Körper des früheren US-Außenministers Colin Powell retuschiert und dann noch das Foto des Kindergartens eingefügt.

Die Schuldumkehr:

Am 18. Februar behaupten Separatist:innen, dass eine Notevakuation der Zivilbevölkerung notwendig sei-sie verbreiten ein Video, wonach versucht worden sei, ein Chlorlager in ihrer Region zu sabottieren. Eine Analyse des Videos zeigt aber Unstimmigkeiten auf: Die Meta-Daten legen nahe, dass das Video schon einige Tage früher aufgenommen worden ist. Auch ist die Audiospur bearbeitet worden. Explosionsgeräusche wurden eingefügt, die aus einem älteren Video aus Finnland stammen. Das berichtet das britische Investigativmedium Bellingcat. Aber russische Medien haben das Video gezeigt, ohne die Angaben zu überprüfen. Von russischen Kanälen werden solche Geschichten über angebliche Gräueltaten in der Ostukraine genutzt, um den Krieg zu legitimieren. Solche Vorstellungen werden auf manchen deutschsprachigen Kanälen wiederholt. Das rechte Online-Medium AUF1 aus Oberösterreich, ein beliebter Kanal in der Querdenker-Szene, interviewte den verschwörungsaffinen Publizisten Christoph Hörstel. Dieser meinte: "Es ist natürlich in krimineller Absicht, dass man praktisch die Ukraine gezwungen hat, auf ihre Landsleute in alter Weise zu schießen, Terrortruppen loszulassen(...). Da hat Putin gesagt, das gucke ich mir nicht länger an, die ermorden unsere Landsleute."