brodnig: Diagnose Unsinn

In der Corona-Krise werden nun auch die „Morgellons“ neu entdeckt: In verschwörungsgläubigen Online-Gruppen posten Leute Videos, in denen sie Masken oder Teststäbchen näher inspizieren, manchmal unters Mikroskop halten. Und man sieht dann zum Beispiel einzelne dunkle Fasern, die sich womöglich sogar bewegen. Prompt wird das als „Morgellons Beweis“ gedeutet. Wahrscheinlicher ist, dass beispielsweise harmlose Textilfussel auf manchen Masken oder auch Stäbchen zu finden sind – und die Hobby-Mikroskopbenutzer ihren jeweiligen Fund überbewerten. Denn sowohl elektrostatische Ladung kann dazu führen, dass sich Fussel oder Fäden unter dem Mikroskop leicht bewegen, als auch ein Lufthauch im Raum. Fachleute geben also Entwarnung.