brodnig: Tut mir leid, aber einige Corona-Witze sind schon allzu abgedroschen

Die Pandemie ist natürlich ein ernstes Thema, und doch hat jede Phase der Corona-Krise ihre Gags hervorgerufen. Zuerst waren es Witze über Klopapier-Hamsterkäufe, dann das Witzeln über selbst gemachte Sauerteig-Brote und Jogginghosen. Bald folgten Scherze über manch politische Aussage - etwa über den Satz: "Das Virus kommt mit dem Auto nach Österreich." Die Bemerkung des Bundeskanzlers blendete gekonnt aus, dass wir Menschen in Österreich durchaus in der Lage sind, quasi autochthone Corona-Cluster zu erzeugen.

Bis heute gibt es Gags über die Rhetorik der Corona-Leugner. An heißen Tagen kann man etwa posten: "Da draußen ist es nur so warm, weil mehr gemessen wird." Natürlich gibt es viele Witze über Impfmythen, man muss aber sagen: Mancher Gag wurde so oft wiederholt, dass er mittlerweile ein bisschen cringe ist. "Cringe" bedeutet: Etwas ist zum Fremdschämen. Witze über Impfungen und Mikrochips sind mittlerweile eher cringe. Sie waren eine Zeit lang lustig, aber das ist jetzt schon ein paar Monate her. In der Coronavirus-Pandemie ist die Witz-Konjunktur schnelllebig.

Ich habe selbst keine Ahnung, welche Corona-Witze als Nächstes folgen - nur von einer Sache bin ich überzeugt: Zu 100 Prozent witzig werden sie nicht sein. Denn das Lachen über die Pandemie ist kein lockeres Lachen, sondern eher eine Art Bewältigungsstrategie, da man die Absurdität der Situation (wir haben zum Beispiel eine Impfung, und doch lassen sich Menschen nicht impfen) ohne Humor oft gar nicht aushalten kann.