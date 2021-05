brodnig: Die heißeste aller Kartoffeln

Nun hat dieser Expertenkreis die heiße Kartoffel zu Facebook zurückgespielt. Es bleibt vorerst unklar, ob Trump eines Tages wieder auf Facebook die Gemüter erhitzen darf. Aber schon jetzt kann man aus dieser Geschichte etwas lernen.

Erstens: Facebook geht willkürlich vor. Zwar gibt Zuckerbergs Unternehmen in seinen „Gemeinschaftsstandards“ vor, wofür man gesperrt werden kann. Aber gleichzeitig setzt Facebook Schritte, die in den eigenen Regeln nicht zu finden sind. Das Oversight Board wirft Facebook vor, Trump sei auf unbestimmte Zeit verbannt worden – obwohl die hauseigenen Regeln eine zeitlich unbestimmte Sperre gar nicht vorsehen würden. Ein berühmtes Mitglied des Oversight Board ist Helle Thorning-Schmidt, die frühere Ministerpräsidentin Dänemarks. In einem Pressegespräch erklärte sie: „Wir sagen Facebook, sie können nicht neue ungeschriebene Regeln erfinden.“

Ausgerechnet Facebooks eigenes Gremium spricht die fehlende Nachvollziehbarkeit von Facebooks Entscheidungen an. Auch macht die Expertengruppe bekannt, dass das Unternehmen nicht alle Fragen in dem Fall beantwortete. Konkret richtete das Oversight Board 46 Fragen an den Konzern – sieben blieben gänzlich unbeantwortet, zwei wurden nur teilweise beantwortet. Zum Beispiel blieb unklar, ob staatliche Vertreter Druck machten oder das Gespräch suchten in der Causa Trump.