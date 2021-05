brodnig: Sorry, Farhad Manjoo!

Fairerweise sollte man zum Frust der Schüler eines anmerken: Tatsächlich ist der Text aus der „New York Times“ ohne Vorwissen gar nicht so leicht zu verstehen. Denn Manjoos Kolumne behandelt den US-amerikanischen Hang zu riesigen Häusern – selbst in Zeiten enorm gestiegener Wohnungspreise. Es handelt sich um ein komplexes Thema, bei dem nicht nur Sprachkenntnisse hilfreich sind, sondern auch ein tiefer gehendes Verständnis aktueller amerikanischer Debatten. Leicht hatten es die Abiturienten mit der Aufgabe in meinen Augen nicht (dafür kann Farhad Manjoo aber nichts).

Das Internet bietet Menschen die Chance, dass sie sich bei Wildfremden ganz unverhofft zurückmelden – der Journalist Manjoo geht jedenfalls souverän mit der Situation um. Man merkt ihm an, dass er sich in die Lage der Schülerinnen und Schüler hineinversetzen kann. Sorry an Farhad Manjoo, dass er zum Blitzableiter des Prüfungsfrustes wurde. You are handling it well!