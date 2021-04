brodnig: Wikipedias Schätze

> Wenn in früheren Zeiten in britischen Nachrufen über eine verstorbene Person zu lesen war, „he never married“, dann war dies ein Euphemismus, mit dem ausgedrückt werden sollte, dass jemand homosexuell war.

> Das japanische Wort „Tsundoku“ beschreibt jenen Vorgang, bei dem man Bücher kauft, herumliegen lässt und dann nicht liest.

> Die englischsprachige Wikipedia kennt den Begriff der „Panda Pornography“: Dieser beschreibt, dass Pandas in Gefangenschaft einen besonders niedrigen Sexualtrieb haben, sodass in asiatischen Zoos bereits ausprobiert wurde, diesen Tieren Filmaufnahmen von kopulierenden Artgenossen zu zeigen – was anscheinend zum Teil fruchtete.

> Und noch ein Detail aus Asien: Der Satz „I would rather cry in a BMW“ hat ebenfalls einen eigenen Wikipedia-Eintrag. In einer chinesischen Verkupplungs-TV-Show fragte ein arbeitsloser Teilnehmer die umworbene Kandidatin, ob sie mit ihm bei einem Date gemeinsam Rad fahren würde. Woraufhin die junge Frau sagte: „Ich würde lieber in einem BMW weinen, als auf einem Fahrrad zu lachen.“ Der Dialog löste eine Kontroverse aus, wie materialistisch die heutige chinesische Kultur ist.