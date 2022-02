brodnig: Wie hyperaktive Profile die Debatte verzerren

Die Gefahr besteht, dass soziale Medien ein Zerrspiegel sind. Wenn man online bei Diskussionen mitliest, denkt man sich vielleicht manchmal: Arg, so denkt die Bevölkerung. Aber Vorsicht! Was in Online-Foren oder auf sozialen Medien gepostet wird, ist eben nicht unbedingt ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung. Man muss davon ausgehen, dass manche Menschen überdurchschnittlich mitteilungsfreudig sind. Außerdem lässt sich oft beobachten, dass gerade wütende beziehungsweise auch sehr überzeugte Personen besonders viel posten. Was ich online lese, ist also demnach nicht die Meinung des Querschnitts der Bevölkerung. Die Gefahr dabei ist, dass aggressive Accounts ein so negatives Diskussionsklima schaffen, dass viele andere gar nicht mehr mitdiskutieren wollen.



Die Forschenden werfen Facebook übrigens vor, zu wenig gegen hyperaktive und hyperaggressive Accounts zu machen: Konkret haben Hindman und seine Kollegen 150 Accounts betrachtet, die in ihren Augen besonders deutlich "abusive behavior", also ein unzulässiges Verhalten, auf Facebook zeigten. Ein Jahr nach der Datenerfassung hatte Facebook nur sieben dieser 150 Accounts gesperrt - was auf eine nicht ausreichende Moderation bei Facebook hindeutet. "Wenn die Lage in den USA derart schlecht ist, wo Facebooks Moderationsaufwand am größten ist, dann ist es wahrscheinlich anderswo noch viel schlimmer", notieren Hindman und Kollegen in "The Atlantic". Sie fordern, dass die Moderationsteams von Facebook einen genaueren Blick auf hyperaktive Accounts werfen und prüfen sollten, ob diese gegen Regeln verstoßen. In meinen Augen wäre das ein guter Plan.



Das Tolle am Internet ist ja, dass jede:r leichter die Stimme erheben kann. Es ist eine gute Sache, dass Bürger:innen online Zugang zu öffentlichen Arenen bekommen. Die allermeisten Menschen gehen verantwortungsvoll mit dieser Möglichkeit um. Allerdings gibt es eine winzige Minderheit, die mit Quantität und Aggressivität äußerst stark in Erscheinung tritt. Hier sollten wir als Gesellschaft genau hinschauen. Unsere demokratische Debatte baut nicht nur darauf auf, dass möglichst alle daran teilhaben können, sondern dass möglichst alle die Umgangsformen wahren und ein Mindestmaß an Respekt gegenüber anderen zeigen.