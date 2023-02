brodnig: Gib mir die Hand

Wenn Sie sich ein bisschen gruseln wollen, habe ich folgende Empfehlung: Im Internet kann man künstliche Intelligenz (KI) ausprobieren, die Bilder nach Wunsch erstellt. Viele der erzeugten Abbildungen schauen beeindruckend aus. Man sieht eine Zeichnung von Micky Maus, der auf einer Wolke sitzt, oder das Foto einer modern eingerichteten Wohnung, welche die KI zur Gänze erfunden hat. Doch menschliche Hände scheinen eine Herausforderung für diese Software zu sein. Ich habe zum Beispiel die Anwendung Stable Diffusion darum gebeten, "human hands on a smartphone" zu zeichnen. Das Ergebnis ist creepy. Zum Teil sind die Finger verbogen oder viel zu kurz (siehe Foto).Auf einem Bild lässt sich erahnen, dass die Hand sechs Finger hat. Ähnliche Ergebnisse erzeugte die Software Midjourney. Diese bat ich, "human hands on a keyboard" zu zeichnen. Sie zeigte mir alptraumhafte Fotos von verformten Händen-teils mit sechs Fingern, teils mit Nägeln an der falschen Stelle. Das Online-Medium "Buzzfeed" hat mittlerweile sogar einen Artikel zur Frage veröffentlicht, weshalb künstliche Intelligenz Hände so schlecht darstellt.