brodnig: Klarheit bitte!

Im Gerichtsverfahren fiel außerdem auf, dass Facebook sehr unterschiedliche Kategorien von Information sammelt - von eher unspannenden bis sehr sensiblen Daten. So kann digital erfasst werden, dass jemand Sandalen in einem Online-Shop anklickte, aber auch, dass ein User oder eine Userin LGBTIQ-affine Seiten aufruft. In beiden Szenarien kann derartige Information für Werbezwecke genutzt werden-in dem einen Fall sieht man Schuhwerbung, im anderen Fall Werbung, die potenziell Rückschlüsse auf die sexuelle Orientierung zulässt. Auch hier stellt sich die Frage: Ist es zulässig, zu Werbezwecken ebenfalls solche sensiblen Kategorien (wie die vermutete sexuelle Orientierung oder die vermuteten politischen Einstellungen) zu erfassen, sofern dies nicht ausdrücklich von der Person erlaubt wurde?



Es handelt sich also um Richtungsfragen, die nun auf europäischer Ebene beantwortet werden sollen. In den vergangenen Jahren fiel der Europäische Gerichtshof sehr datenschutzaffin und streng auf. Wie er hier entscheiden wird, muss sich erst zeigen - für Facebook jedenfalls ist dieses Verfahren riskant, weil es aus Sicht des Konzerns schlimmstenfalls die Legitimität der eigenen Datensammlung infrage stellt.

Nicht nur für Menschen in Österreich, sondern für alle in Europa ist es gut, dass der Oberste Gerichtshof den EuGH um Klärung bittet. Wir brauchen genau solche höchstgerichtlichen Entscheidungen. Denn in der Theorie gilt die Datenschutzgrundverordnung schon seit drei Jahren, aber in der Praxis sind viele Aspekte unklar, finden sich widersprüchliche Rechtsauslegungen. Fälle wie dieser sollen letztlich klären, ob der Datenschutz in Europa so engmaschig gestrickt ist, wie es am Papier wirkt, oder ob doch sehr große Schlupflöcher möglich sind.