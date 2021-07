brodnig: PR statt freie Presse

Mittlerweile hat sich Minister Altmaier davon distanziert und gesagt, ihm sei das Dokument nicht bekannt gewesen. Auch die Vorsitzenden des Beratungsgremiums sprechen von einem "Fehler" und einer "vorläufigen Arbeitsversion". Trotzdem ist der Aufschrei groß: Denn es ist bemerkenswert, dass solche Ideen überhaupt in ein Arbeitspapier Eingang finden.

Auch wirft das Papier die Frage auf, welche Vorstellung von Medien einzelne Vertreter der Start-up-Szene haben. So berichtet das Online-Medium "Gründerszene": "Beinahe täglich fragen Start-ups in unserer Redaktion an, ob wir sie nicht 'beim Launch supporten' oder ihr 'nächstes Funding pushen' könnten. Und bekannte Investoren schreiben uns nach negativen Berichten, die Aufgabe der Start-up-Presse sei doch, 'die Szene nach vorne zu bringen'."

Aber nein, die Aufgabe der Presse ist es nicht, positive Stimmung für Unternehmen zu machen. Ich verstehe, dass Unternehmer auf gute Presse hoffen, und auch, dass manche sich manchmal unfair behandelt oder zu wenig thematisiert fühlen - aber die Antwort kann nicht sein, Medien vorzuschreiben, worüber oder wie sie zu berichten haben. In so einem Fall will man keine Presse, sondern PR.