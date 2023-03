brodnig: Komm schon, zahl!

Das Unternehmen Meta versucht jetzt ebenfalls, Geld von User:innen auf Social Media herauszulocken. Konkret wird in Australien und Neuseeland ein Abomodell für 11,99 US-Dollar im Monat getestet, umgerechnet 11,25 Euro. Für diesen Betrag bekommt man ein blaues Häkchen, das die eigene Identität verifiziert und bisher eher prominenten oder bekannteren Personen vorbehalten war, sowie beispielsweise einen besseren Zugang zum Kund:innen-Service. Ich bezweifle aber, dass solche Abomodelle von Social-Media-Unternehmen auf Gegenliebe bei der Kundschaft stoßen. Denn wir leben in einer Zeit der Social-Media-Fatigue. Viele Menschen haben eher das Gefühl, dass sie schon zu viel Zeit auf Facebook, Instagram, Twitter etc. verschwenden-da will man nicht auch noch Geld dafür ausgeben. Und wir zahlen für Facebook, Instagram oder Twitter insofern, als wir Zeit und Aufmerksamkeit dort aufbringen, wovon die Unternehmen durch den Verkauf von Werbung profitieren. Im vierten Quartal 2022 hat Facebook zum Beispiel pro User:in in Europa 17,29 US-Dollar eingenommen, umgerechnet 16,22 Euro. Selbst wer für Facebook oder Instagram künftig zahlt, soll weiterhin Werbung im Feed sehen.