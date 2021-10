Prompt wurde das Video im ganzen deutschen Sprachraum diskutiert: Die „Süddeutsche Zeitung“ befragte Armin Wolf, ob ihm das Erlernen der Moves schwergefallen sei. Die Schweizer Boulevard-Zeitung „20 Minuten“ berichtete: „ORF-Moderator belustigt Publikum mit seiner Tiktok-Einlage.“ Und „funk“ (es handelt sich dabei um das junge Online-Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland) nutzte das Video für einen Gag: Man sieht Armin Wolf, wie er konzentriert in der „ZIB 2“ die TikTok-Geste aufführt, und dazu postete „funk“ auf Instagram den Satz: „Wenn Papa mit meinen Freund:innen bonden will.“

Aber nicht alle lachten oder freuten sich über dieses Video. Ein Teil der österreichischen Medienlandschaft reagierte verschnupft. Der „Kurier“ schreibt beispielsweise, dass private Medienhäuser irritiert seien, dass die „Zeit im Bild“ nun auf TikTok ist. Zeitungsverleger:innen haben schon länger die Sorge vor einer Übermacht des ORF, dem mit Abstand größten Medienkonzern des Landes – denn mit seiner blauen orf.at-Seite bietet der ORF geschriebene Nachrichten und gräbt damit klassischen Printverlagen Reichweite und somit Werbeeinnahmen im Netz ab. Da ist die Expansion auf TikTok einmal mehr Anlass für Kritik. Diese Reaktion war erwartbar, allerdings sehe ich die Sache anders. Natürlich soll der ORF auf Plattformen wie TikTok aktiv sein.

Die zentrale Aufgabe des ORF ist es, möglichst alle Menschen in Österreich zu informieren. Ein grundlegender Gedanke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ja, dass dieser quasi den Kitt darstellen soll, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Einer solchen Aufgabe kann der ORF nur nachkommen, wenn er auch auf Plattformen präsent ist, zu welchen jüngere Zielgruppen hingewandert sind. Schon länger liefert die „Zeit im Bild“ hochwertige Information auf Instagram. Nun nutzt gut die Hälfte der 11- bis 17-Jährigen auch TikTok, das geht aus dem Jugend-Internet-Monitor der Einrichtung SaferInternet.at hervor. Es geht hier auch um die Zukunft des ORF: Wenn man will, dass es den ORF auch noch in ein paar Jahrzehnten gibt (was ich eine gute Idee finde), dann sollen Redaktionen des ORF auch dort Programm machen dürfen, wo junge Menschen mit ihnen in Kontakt kommen.