In den vergangenen Wochen wurde ich oft gefragt, was die Anwendung ChatGPT kann, wie klug solche künstliche Intelligenz ist-und ob es auch Schattenseiten derartiger Software gibt. Zur Erklärung: ChatGPT ist ein Chatbot. Man kann diese Anwendung online unter chat.openai.com aufrufen und bitten, Fragen zu beantworten oder Texte für einen zu erstellen. Das US-amerikanische Unternehmen OpenAI hat diese künstliche Intelligenz mit großen Textmengen trainiert-wahrscheinlich handelte es sich dabei um Quellen wie Wikipedia oder andere öffentlich einsehbare Online-Texte. Solche Software versteht nicht wirklich menschliche Sprache und hat keine Ahnung von Inhalten, aber es hat gelernt, Muster in diesen großen Textmengen zu erkennen. Nun ahmt ChatGPT menschliche Sprache und Argumentationsmuster nach.



Zum Beispiel habe ich ChatGPT gefragt: "ChatGPT, kannst du erklären, wieso das Thema Skifahren und das Thema Klimawandel zusammenhängen, obwohl das doch auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Themenkomplexe sind?" Die Software antwortete: "Das Thema Skifahren und das Thema Klimawandel hängen zusammen, weil das Skifahren direkt von den Bedingungen abhängt, die durch den Klimawandel geschaffen werden. Der Klimawandel führt zu wärmeren Temperaturen und kann dazu beitragen, dass der Schnee in höheren Lagen schmelzen kann. Dies kann dazu führen, dass es weniger Schnee gibt oder dass der Schnee später in der Saison fallen wird, was Auswirkungen auf das Skifahren hat. Wenn es weniger Schnee gibt oder der Schnee später fällt, könnte dies dazu führen, dass die Skisaison kürzer wird oder dass manche Skigebiete geschlossen werden müssen. Der Klimawandel hat also Auswirkungen auf die Bedingungen, unter denen das Skifahren stattfindet, und kann das Skifahren daher direkt beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Maßnahmen ergreifen, um den Klimawandel zu bekämpfen und seine Auswirkungen zu minimieren, um sicherzustellen, dass das Skifahren auch in Zukunft möglich bleibt."

Dieser Text klingt ein bisschen hölzern, aber immerhin handelt es sich um eine lesbare, zum Thema passende Antwort . Manchmal liegt ChatGPT inhaltlich falsch, man sollte ihr also nicht blind vertrauen. Die Software kann verschiedene Textformen wiedergeben, Romane zusammenfassen, Bewerbungsschreiben aufsetzen, Märchen erzählen. Ich gab der Software den Auftrag: "ChatGPT, kannst du ein Märchen erzählen, in dem der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vorkommen und sie gegen die Inflation kämpfen? "Die Antwort lautete: "Es war einmal ein Wiener Bürgermeister namens Michael Ludwig und eine niederösterreichische Landeshauptfrau namens Johanna Mikl-Leitner, die beide sehr beschäftigt waren und sich kaum Zeit für sich selbst nahmen. Eines Tages bemerkten sie jedoch, dass in ihren Städten etwas nicht stimmte: Die Preise für alle möglichen Dinge stiegen stetig an, und die Menschen hatten immer weniger Geld zur Verfügung. Michael und Johanna waren entsetzt und beschlossen, etwas zu unternehmen. Sie machten sich auf die Suche nach der Ursache für die hohen Preise und entdeckten schließlich, dass eine böse Fee für die Inflation verantwortlich war.

Die Fee hatte alle Preise verzaubert und sie ständig in die Höhe treiben lassen. Michael und Johanna waren entschlossen, die Fee zu besiegen und die Inflation zu beenden. Sie machten sich auf den Weg, um die Fee zu finden, und kämpften tapfer gegen sie. Nach einem harten Kampf gelang es ihnen schließlich, die Fee zu besiegen und die Inflation zu beenden. Die Menschen in Wien und Niederösterreich waren überglücklich und dankten Michael und Johanna für ihre Tapferkeit und ihren Mut. Von da an lebten sie in Frieden und Wohlstand, und die Preise blieben stabil. Michael und Johanna beschlossen, öfter eine Auszeit zu nehmen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen, um sich zu erholen und die Welt mit neuen Augen zu sehen." Zugegeben: Es gibt spannendere Märchen-ich musste aber trotzdem dabei lachen. ChatGPT ist recht unterhaltsam, kann allerdings auch auf unfaire Weise eingesetzt werden. Statt das Buch "Das Parfum" als Hausaufgabe zusammenzufassen, können Schüler:innen ChatGPT um eine Zusammenfassung bitten. Diese Technik stellt eine Herausforderung für Schulen und Universitäten dar, weil man manch eine Hausarbeit von der Anwendung erledigen lassen kann. Deshalb gibt es eine neue Software namens GPTZero. Sie analysiert für Lehrkräfte Texte und liefert zumindest eine Schätzung, ob diese von einem Bot verfasst wurden. Noch wichtiger erscheint mir die Ankündigung von OpenAI, dass die Texte der Software ChatGPT künftig so formuliert sein sollen, dass sie normal für den Menschen klingen, aber man statistisch ermitteln kann, dass der Text von ChatGPT erstellt wurde.



Je cleverer künstliche Intelligenz wird, desto mehr brauchen wir solche Sicherheitsfunktionen, um Missbrauch (etwa in Form von Plagiaten) zu verhindern. Kurz gesagt: ChatGPT ist nicht "intelligent" im menschlichen Sinne, es hat keine Ahnung, was Skifahren oder wer Michael Ludwig ist, originelle Gedanken sollte man sich davon nicht erwarten. Wir müssen also nicht Angst vor solcher Software haben-und trotzdem ist es wichtig, auf der Hut zu sein, wie solche Software auf unfaire oder problematische Weise eingesetzt werden kann.

