brodnig: Ich weiß, wo du wohnst!

Facebook hat jetzt gerade den Schutz vor dem Veröffentlichen privater Details etwas ausgedehnt. Bisher war es auf der Plattform erlaubt, private Wohnadressen zu veröffentlichen, wenn diese anderswo öffentlich einsehbar waren (zum Beispiel in Gerichtsakten oder Unternehmensdokumenten). Diese Ausnahme wird nun abgeschafft. Ich finde es gut, dass Facebook inklusive Instagram diese Regelung ändert: Denn es macht einen riesigen Unterschied, ob die Adresse einer Person irgendwo in einem Gerichtsdokument theoretisch online auffindbar ist oder ob beispielsweise ein feindselig gestimmter Account mit vielen Fans die Wohndaten von jemandem gezielt an die eigene Gefolgschaft spielt – Letzteres hat eine wesentlich bedrohlichere Wirkung. Facebook folgt hier der Empfehlung seines Beratungsgremiums „Oversight Board“, bei dem unabhängige Expert:innen ein strengeres Vorgehen gegen Doxing anregten. Jedoch setzt das Unternehmen nicht alle Empfehlungen seines eigenen Gremiums um: Zum Beispiel wird Facebook keinen eigenen Beschwerdekanal einrichten, an den sich Betroffene von Doxing wenden können (das Unternehmen verweist hier darauf, dass es seine Beschwerdemöglichkeiten derzeit ohnehin überarbeitet).

Es tut sich also bei Facebook (das als Konzern mittlerweile Meta heißt) ein Stück weit etwas. Interessanterweise gab es auch in Deutschland schon juristische Nachjustierungen: Dort wurde im vergangenen Herbst ein eigener Doxing-Paragraf eingeführt. § 126a des deutschen Strafgesetzbuches verbietet „gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten“. In Österreich existiert kein solcher Doxing-Paragraf, erklärt die Medienanwältin Maria Windhager: „Eine spezielle Strafbestimmung gibt es nicht. Aber in vielen Fallkonstellationen von Doxing können die bestehenden Bestimmungen zum Persönlichkeitsschutz genutzt werden.“ Zum Beispiel könnte Doxing rechtswidrig sein, wenn die Veröffentlichung privater Angaben den Datenschutz verletzt. Weiters sind Ansprüche nach dem Zivilrecht möglich (siehe zum Beispiel § 16 oder § 43 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs).