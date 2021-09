iPhone-Benutzer: Unter Generalverdacht

Häufig brüstet sich Apple damit, die Privatsphäre seiner Kunden besonders zu schützen. Zum Beispiel hat das Unternehmen im Jahr 2019 in Las Vegas auf einem Werbeplakat versprochen: „What happens on your iPhone, stays on your iPhone.“ Der Satz spielt natürlich auf das Sprichwort „What happens in Vegas, stays in Vegas“ an und soll Konsumentinnen und Konsumenten zeigen: Was auf deinem iPhone passiert, ist nur für dich selbst einsehbar.

Umso größer war der Aufschrei, als Apple vor ein paar Wochen einige neue Funktionen ankündigte, mit denen der Konzern Pädophile ausforschen möchte. Zum Beispiel gab Apple bekannt, in den USA künftig die Handy-Fotos der iPhone- und iPad-Benutzer durchleuchten zu wollen: Wer seine Bilder in der iCloud abgespeichert hat (was standardmäßig der Fall ist), dessen Aufnahmen sollen automatisch gescannt und mit einer Datenbank mit kinderpornografischem Material abgeglichen werden.