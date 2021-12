Die Gefahr in der Impfdebatte ist, dass von manchen Gewalt eben nicht mehr als Gewalt angesehen wird, sondern als "Notwehr" - darin schwingt die Idee mit, jemand würde sogar Gutes tun, wenn er oder sie gewalttätig vorgeht. Zum Beispiel postet ein User, dass die Impfpflicht dazu führen könnte, dass Leute Geldstrafen bekommen, ihren Job verlieren et cetera. Und er fragt sich, ob es dann "einen oder mehrere Helden" geben könnte, der "die Abmurkst" (sic!).Die Wortwahl ist alarmierend: Hier werden Menschen, die andere ermorden, als "Helden" bezeichnet.



Wichtig: Solche Postings bedeuten nicht, dass alle, die so etwas schreiben, ernsthaft an gewalttätigen Maßnahmen oder einem Umsturz interessiert sind oder diesen gar planen. Und ein großer Teil der Tausenden von Leuten, die in diesen Gruppen posten, schreibt nicht solche Dinge-auch gibt es dezidiert jene, die Gewalt ablehnen. Nur der Ton ist meines Erachtens schärfer geworden, seitdem die Impfpflicht angekündigt wurde. Und da gibt es zwei Sorgen:



Zum einen - darauf weist auch das Innenministerium hin - ist zu beobachten, dass in dieser Szene Rechtsextreme stark mitmischen, es als Chance sehen, in dieser aufgebrachten Community ihre menschenfeindlichen und demokratiefeindlichen Ideen einzuschleusen. Nur ein Beispiel: Viele Begriffe und Formulierungen, die wir aus der rechten Szene kennen, tauchen nun in den Anti-Impfgruppen auf-etwa die Ankündigung eines "Bürgerkrieges".Das ist ein Eskalationsmoment, von dem in der rechtsextremen Szene seit Jahren geträumt wird.