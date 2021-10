Schonung könnte man dieser Tage, immerhin starten in ein paar Stunden die Herbstferien, auch als gelernte Österreicherin und Österreicher gut gebrauchen. Während die Corona-Infektionszahlen wieder beunruhigend steigen (ist das schon die nächste Welle?) und man über die aktuellen innenpolitischen Eskapaden (in welcher Chatgruppe weint sich eigentlich gerade Altkanzler Sebastian Kurz aus?) noch immer den Kopf schütteln muss, arbeitet mein Kollege Stefan Melichar schon an der Aufarbeitung der nächsten Ungeheuerlichkeit. Seine Recherchen zu Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften (Titel: „Österreich und die Steuertrickser“), die er mit internationalen Partnermedien gestern veröffentlicht hat, zeigen, wie Banker, Anwälte, Aktienhändler und Investoren mit Millionen jonglieren und dank „Steueroptimierung“ immer reicher werden, während normale Steuerzahler, also Sie und ich, die Kosten tragen. Weltweit wurden Steuerzahler in den vorliegenden Fällen um 150 Milliarden Euro gebracht. Wie das fiese Geschäft funktioniert? Das erklärt Melichar in seinem Leitfaden – und der Warnung: Don’t try this at home!