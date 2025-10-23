Damen-Trainer Andreas Ogris: „Ich bin kein Feminist“

Neben Ogris sitzt seine Co-Trainerin Felizitas Schneider. Ogris hat sie bei seiner letzten Station, dem SV Stockerau, kennengelernt. Schneider ist 27 Jahre alt, hat einen Studienabschluss und war bislang als Fitness- und Athletiktrainerin aktiv. Neben Ogris wirkt sie zurückhaltend, sagt wenig – nur dann, wenn sie gefragt wird.

Ich wäre nicht dafür, weil wir dann nicht mehr von der Männer-Infrastruktur profitieren würden. Jetzt spielen wir beispielsweise im Austria-Stadion – aber das ginge dann nicht mehr. Außerdem würde kein Verein Felder umbauen, nur damit wir es leichter haben. Man würde den Frauenfußball so zehn Schritte zurücktreiben – und wir müssten wieder auf irgendwelchen Trainingsplätzen spielen.

Frau Schneider, wie sehen Sie das: Wären verkleinerte Felder und Tore für Frauen von Vorteil?

Ich bin niemandem böse. Am Ende war es eine Sympathiefrage, weil ich unangenehm bin. Mir liegt die Austria am Herzen, ich bin violett bis in die Knochen. Und deshalb habe ich viele Sachen angesprochen, um den Verein zu verbessern. Das Problem: Ich rede nicht dreimal im Kreis. Und das schmeckt einigen Menschen nicht.

Bei Ihrem Stammverein Austria Wien wurden Sie vor wenigen Jahren als Scout vor die Tür gesetzt. Trifft Sie das?

Alle probieren es. Wir haben in der Bundesliga kein Trainerproblem, sondern ein Funktionärsproblem. Jeder, der zweimal mit einem Zug bei einem Fußballplatz vorbeigefahren ist, glaubt, dass er sich super auskennt. Aber die kennen sich alle nicht aus.

Ich trage mein Herz halt auf der Zunge – und spreche nicht sehr diplomatisch. Dazu lasse ich mir von irgendwelchen Funktionären nicht in die Taktik oder Aufstellung dreinreden.

Sie sind auch als Trainer sehr ehrgeizig, hatten große Ziele – waren aber vor allem im Austria-Nachwuchs und bei Unterligisten wie dem SV Stockerau tätig. Enttäuscht?

Ich bekomme weniger als im Herrenfußball. Aber ein warmes Mittagessen geht sich aus.

Der Frauenfußball ist noch nicht so weit. Es fehlt an Werbewirksamkeit, die Zuschauerzahlen sind gering. Unsere Spielerinnen kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung oder ein Zugticket. Das Geld muss im Frauenfußball erst eingespielt werden – wir haben es nicht und müssen uns alles hart erarbeiten.

Sie trainieren hier ausschließlich Amateurinnen. Männliche Fußballstars sind in der Bundesliga Großverdiener, Frauen erhalten oftmals nur eine Aufwandsentschädigung. Finden Sie das denn gerecht?

Mit mir müssen sie darüber nicht reden – aber die Feli weiß alles. Wir haben einen Fragebogen dazu ausgegeben. Die Spielerinnen sind da sehr offen. Letzte Woche hatte ein Mädchen im Training Kreislaufprobleme, weil sie ihre Tage hatte. Darauf nehme ich natürlich Rücksicht.

Ein großer Unterschied zum Männerfußball ist der weibliche Menstruationszyklus. Spielerinnen erzählen, dass sie sich währenddessen vor Krämpfen oftmals „gar nicht mehr bewegen“ können. Spielt das eine Rolle in Ihrer Arbeit?

Herbert Prohaska wollte Ihre Trainerkarriere einmal ankurbeln, beklagte im TV, dass Sie keinen Job im ÖFB bekämen – und verwies darauf, dass Sie gar „Barcelona trainieren könnten“. Hat er Ihnen geholfen oder geschadet?

Ogris

Weder noch. Er wollte damit nur sagen, dass ich die höchste Trainerausbildung habe und theoretisch Barcelona trainieren könnte. Damit bin ich dann halt jahrelang gehäkelt worden. Ich habe darüber gelacht. Aber zum Herbert hab ich schon gesagt: Na schönen Dank für die Aussage!

Sie haben einmal betont, dass in Wattens und Hartberg die Trainer deshalb sehr lange im Amt seien und wertschätzend behandelt würden, weil dort Frauen als Präsidentinnen das Zepter schwingen.

Ogris

Ich glaube, dass Frauen in Drucksituationen weniger emotional reagieren. Und sie neigen weniger zu Schnellschüssen.

Männer dagegen fallen – ob im ÖFB oder bei der Wiener Austria – immer wieder mit Machtkämpfen auf.

Ogris

Das ist typisch Mann. Aber nachdem die ganze Fußballbranche männerdominiert ist, haben wir ja nicht den Vergleich, wie es wäre, wenn dort lauter Frauen sitzen würden. Vielleicht würden die sich auch bekämpfen.

Im ÖFB nahmen Machtkämpfe unter Männern in den letzten Jahren jedenfalls extreme Ausmaße an.

Ogris

Da sind ein paar Sesselkleber in den Gremien, die sich nicht auflösen wollen. Aber für den Fußball waren diese Streitereien nicht gut. Der Ralf Rangnick hat sich manchmal auch zu weit aus dem Fenster gelehnt. In Wahrheit ist er Teamchef. Aber er hat sich in Dinge eingemischt, die ihn nichts angehen.

Aber war es nicht auch erfrischend, dass da einer kommt und den „Sesselklebern“ den Spiegel vorhält?

Ogris

Ja. Er ist da mit dem Staubwedel durchgefahren und hat sicher einige zum Nachdenken gebracht. Aber man hätte das auch anders lösen können.

Ihr öffentliches Image pendelt zwischen Dancing Star, Hallodri und Ihrer bekannten Vorliebe für Bier und das Schweizerhaus. Wie gehen Sie damit um?

Ogris

Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich gern ein Zigaretterl rauche und ein gutes Bier trinke. Manche Menschen können damit umgehen, manche nicht. Es steht jedem frei, über mich zu denken, was er will. Ich bin, wie ich bin, und werde mich nicht mehr ändern.

Nie mit dem eigenen Ruf gehadert?

Ogris

Nein, ich habe ja auch selber dafür gesorgt. Manchmal lese ich in Foren: Der Ogris war diese Woche fünfmal im Schweizerhaus. Dann denke ich mir: Wenn derjenige wissen will, dass ich fünfmal dort war, dann muss er ja auch fünfmal dort gewesen sein. Im Grunde haben die alle selber Butter am Kopf und wollen nur austeilen. Das geht mir aber woanders vorbei.

Herbert Prohaska hat einmal gesagt: „Der Andi hat ein schlechtes Image. Wenn er im Schweizerhaus sitzt, sagen die Leute am nächsten Tag: Der hat g’soffen. Sitze ich dort, sagen sie das nicht.“ Ungerecht?

Ogris

Na ja, der Schneck war wirklich nicht so oft im Schweizerhaus wie ich. Aber auch wenn ich jetzt ein Jahr nicht ins Schweizerhaus gehen würde und dann wieder hingehe, höre ich sofort: Der ist schon wieder im Schweizerhaus. Ich nehme das an und gehe weiterhin gerne ins Schweizerhaus. Ende der Durchsage.

Fühlen Sie sich von der Öffentlichkeit manchmal diskriminiert?

Ogris

Nein. Ich habe einen breiten Buckel und halte das aus.

Sie hatten 40 Kilo mehr an Gewicht, haben in den letzten Jahren aber Ihr Leben umgestellt. Warum?

Ogris

Ich habe eine Trennung von meiner Frau herbeigeführt und danach abgenommen – aber auch meine Ernährung umgestellt und mich mehr bewegt. Mittlerweile habe ich aber wieder zehn Kilo zugenommen, weil ich schon ausgeschaut habe, als ob ich bald in die Kiste hüpfen würde. Da haben mich viele Freunde angerufen und gefragt: Was hast, Ogerl, geht’s dir noch gut?

Ihre Lebensgefährtin Maria Wolf ist Sportchefin in Neulengbach. Waren Sie ihr Trainer-Wunschkandidat?

Ogris

Es gab mehrere Kandidaten, vor allem Trainerinnen. Aber die waren entweder nicht zu bekommen oder schwer finanzierbar. Und dann ist die Wahl auf mich gefallen.

Sie haben bei Ihrem Amtsantritt betont, die Anerkennung und Sichtbarkeit des Frauenfußballs im Land fördern zu wollen. Würden Sie sich als Feminist bezeichnen?

Ogris

Nein, ich bin kein Feminist. Ganz und gar nicht. Aber ich bin stolz, dass ich hier Mädels trainiere, die richtig motiviert sind. Und da brauche ich keine Zuschauer, die nach dem achten Bier deppert hinunterschreien. Ich möchte, dass die Leistung meiner Mädchen wertgeschätzt wird. Und dabei will ich mithelfen.

Warum wollen Sie dann nicht Feminist genannt werden?

Ogris

Was ist das für ein Ausdruck? Ich mache das alles aus Überzeugung. Aber ein Feminist will ich nicht sein.