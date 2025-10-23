Damen-Trainer Andreas Ogris: „Ich bin kein Feminist“
Von Andreas Ogris existieren zwei Bilder. Da ist das des heißblütigen Kickers, der mit verschwitztem Vokuhila zur Fußball-Legende wurde – und dessen Nase-an-Nase-Duell bei einem Wiener Derby 1996 mit dem ebenso hitzigen Didi Kühbauer ikonenhaften Status erreichte. Ogris war ein Star bei Austria Wien, in Barcelona, im Nationalteam.
Die Sportlerpension verlief weniger glamourös: Trainer in Simmering, Stockerau, Schwadorf, im Austria-Nachwuchs. Erfolge, wie sie Ogris als Spieler erzielt hatte, blieben auf der Trainerbank aus. Herbert Prohaska forderte im TV einst einen Job für seinen Freund, mit dem Verweis, dieser könne gar „Barcelona trainieren“. Ogris wurde daraufhin zum Gespött. Seine öffentliche Figur changiert zwischen wildem Hund und feuchtfröhlichem Hallodri. Vor fünf Jahren tanzte er bei „Dancing Stars“ mit – und musste sich in Interviews für seinen Bierbauch rechtfertigen.
Nun schlägt er ein neues Kapitel auf. Seit diesem Sommer trainiert Ogris das Damenteam des USV Neulengbach. Junge Frauen zwischen 16 und 31 Jahren, die hier für eine geringe Aufwandsentschädigung in der Bundesliga kicken. Ogris ist nun mit Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Feminismus oder dem weiblichen Menstruationszyklus befasst.
Ein trüber Nachmittag Ende September. Ogris trägt ein dunkles T-Shirt, Joggingweste, Dreitagebart. Der 60-Jährige ist schlanker als noch vor ein paar Jahren, er wirkt ernst und gereift. Zum Training erscheint er mit Käppi und Trillerpfeife, die er fleißig nützt und die Frauen zackig um sich versammelt. Sportlich läuft es noch nicht rund: In neun Ligaspielen gab es sechs Niederlagen, nur einen Sieg. Das Gespräch mit Ogris findet auf einem Heurigentisch im in die Jahre gekommenen Wienerwaldstadion statt. Es ist herbstlich frisch, knapp über zehn Grad. Ogris will dennoch draußen sitzen. „Stört es, wenn ich rauche?“, fragt er und steckt sich eine Zigarette an. Der heimische Bundesliga-Frauenfußball und Ogris haben eines gemeinsam: Sie kämpfen beide gegen ihr Image und um mehr Anerkennung. Kann Ogris in Neulengbach zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen?
Herr Ogris, Sie waren jahrzehntelang im Männerfußball aktiv – nun coachen Sie das Damenteam des USV Neulengbach. Sind Frauen oder Männer einfacher zu trainieren?
Andreas Ogris
Eigentlich Frauen. Sie sind lernwilliger, motivierter, wollen jeden Tag besser werden. Das ist bei Männermannschaften oft nicht so. Da wissen einige alles besser, glauben schon früh, dass sie die Champions League gewonnen haben – und sind nicht so offen für Erklärungen.
Der ehemalige ÖFB-Frauen-Teamchef Dominik Thalhammer meinte, dass man bei Männern „auch einmal harte Worte finden“ könne, bei Frauen aber mehr Zurückhaltung gefragt sei.
Ogris
Ich habe meine Wortwahl schon abgeändert. Im Männerbereich kann man rustikaler und härter sein. Bei Frauen ist das nicht angebracht, weil sie sonst ein Hunderter-Packerl Fee brauchen würden. Andererseits: Wenn eine Flanke hinter das Tor geht, dann nenne ich sie auch hier eine Scheißflanke – und keine suboptimale.
Und damit kommen alle klar?
Ogris
Ja, die Frauen wollen ehrliches Feedback – aber es darf nicht respektlos werden.
Noch so eine Zuschreibung, die immer wieder auftaucht: Es heißt, dass Frauen fairer spielen als Männer.
Ogris
Ja, leider. Manchmal würde ich mir wünschen, dass sie dreckiger spielen. Ich will jetzt keine schiefe Nase sehen oder einen zertrümmerten Knöchel – aber einen körperlich einwandfreien Zweikampf.
Ex-Frauen-Teamchef Thalhammer wurde als „Frauenversteher“ veräppelt. Was bekommen Sie zu hören?
Ogris
Es hat keiner erwartet, dass der Ogris jemals eine Frauenmannschaft trainiert. Aber die Reaktionen waren alle positiv. Für mich ist das eine Chance. Ich bin schon lange Frauenfußball-Fan, weil dort nicht mehr wie wild im Rudel umhergerannt wird, sondern Taktik und System dahinterstehen.
Wie wollen Sie dem Frauenfußball helfen?
Ogris
Wir haben hier viele junge Mädchen, die schon Bundesliga spielen und sich da beweisen müssen. Ich arbeite mit ihnen an Passqualität, Zweikampfverhalten und Ballbehauptung.
Dürfen Sie als Mann eigentlich in die Frauenkabine?
Ogris
Nein. Für mich ist das eine Tabuzone. Aber leichtgefallen ist mir diese Umstellung nicht. Ich bin vom Naturell ein emotionaler Typ, der nach einer schwachen Halbzeit in die Kabine reinprescht, lauter wird, etwas bewegen will. Aber das geht hier nicht.
Wo sprechen Sie dann zu Ihren Spielerinnen?
Ogris
Ich schicke die Feli (Co-Trainerin Felizitas Schneider, Anm.) hinein – und die sagt ihnen, dass ich in fünf Minuten drinnen bin und bitte keine halbnackt herumrennen soll. Das funktioniert. Auch ihren Massageraum betrete ich nicht. Mein Büro ist ganz oben im Stadion – dort ziehe ich mich um.
Sie sind im Wien der 1960er-Jahre aufgewachsen, in Fußballkäfigen und auf Betonplätzen – spielten damals auch Mädchen mit?
Ogris
Ich könnte mich nicht erinnern, dass jemals ein Madl dabei war. Wäre eines gekommen und hätte gefragt, ob sie mitspielen darf, wäre das kein Problem gewesen. Im schlimmsten Fall hätten wir sie ins Tor gestellt.
Frauen durften bis in die 1970er-Jahre nicht legal Fußball spielen. Vom Gesetzgeber wurde auf „die Gefährdung der Gebärfähigkeit“ verwiesen. Heute noch kämpft der Frauenfußball gegen Vorurteile …
Ogris
… dauernd wird der Frauen- mit dem Männerfußball verglichen. Aber es gibt körperliche Unterschiede. Der Männerkörper ist halt ein anderer.
Es gibt die Idee, den Frauenfußball mit verkleinerten Feldern, weniger Spielzeit, einem kleineren Ball und niedrigeren Toren zu spielen.
Ogris
Das ist ein absoluter Schwachsinn. Der Frauenfußball verträgt diese Felder. Die Mädchen rennen bei Spielen nicht viel weniger Kilometer als die Männer. Und sie brauchen auch kein kleineres Tor.
Neben Ogris sitzt seine Co-Trainerin Felizitas Schneider. Ogris hat sie bei seiner letzten Station, dem SV Stockerau, kennengelernt. Schneider ist 27 Jahre alt, hat einen Studienabschluss und war bislang als Fitness- und Athletiktrainerin aktiv. Neben Ogris wirkt sie zurückhaltend, sagt wenig – nur dann, wenn sie gefragt wird.
Frau Schneider, wie sehen Sie das: Wären verkleinerte Felder und Tore für Frauen von Vorteil?
Felizitas Schneider
Ich wäre nicht dafür, weil wir dann nicht mehr von der Männer-Infrastruktur profitieren würden. Jetzt spielen wir beispielsweise im Austria-Stadion – aber das ginge dann nicht mehr. Außerdem würde kein Verein Felder umbauen, nur damit wir es leichter haben. Man würde den Frauenfußball so zehn Schritte zurücktreiben – und wir müssten wieder auf irgendwelchen Trainingsplätzen spielen.
Ein großer Unterschied zum Männerfußball ist der weibliche Menstruationszyklus. Spielerinnen erzählen, dass sie sich währenddessen vor Krämpfen oftmals „gar nicht mehr bewegen“ können. Spielt das eine Rolle in Ihrer Arbeit?
Ogris
Mit mir müssen sie darüber nicht reden – aber die Feli weiß alles. Wir haben einen Fragebogen dazu ausgegeben. Die Spielerinnen sind da sehr offen. Letzte Woche hatte ein Mädchen im Training Kreislaufprobleme, weil sie ihre Tage hatte. Darauf nehme ich natürlich Rücksicht.
Sie trainieren hier ausschließlich Amateurinnen. Männliche Fußballstars sind in der Bundesliga Großverdiener, Frauen erhalten oftmals nur eine Aufwandsentschädigung. Finden Sie das denn gerecht?
Ogris
Der Frauenfußball ist noch nicht so weit. Es fehlt an Werbewirksamkeit, die Zuschauerzahlen sind gering. Unsere Spielerinnen kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung oder ein Zugticket. Das Geld muss im Frauenfußball erst eingespielt werden – wir haben es nicht und müssen uns alles hart erarbeiten.
Was verdienen Sie als Trainer?
Ogris
Ich bekomme weniger als im Herrenfußball. Aber ein warmes Mittagessen geht sich aus.
Sie sind auch als Trainer sehr ehrgeizig, hatten große Ziele – waren aber vor allem im Austria-Nachwuchs und bei Unterligisten wie dem SV Stockerau tätig. Enttäuscht?
Ogris
Ich trage mein Herz halt auf der Zunge – und spreche nicht sehr diplomatisch. Dazu lasse ich mir von irgendwelchen Funktionären nicht in die Taktik oder Aufstellung dreinreden.
Wollte das jemand?
Ogris
Alle probieren es. Wir haben in der Bundesliga kein Trainerproblem, sondern ein Funktionärsproblem. Jeder, der zweimal mit einem Zug bei einem Fußballplatz vorbeigefahren ist, glaubt, dass er sich super auskennt. Aber die kennen sich alle nicht aus.
Bei Ihrem Stammverein Austria Wien wurden Sie vor wenigen Jahren als Scout vor die Tür gesetzt. Trifft Sie das?
Ogris
Ich bin niemandem böse. Am Ende war es eine Sympathiefrage, weil ich unangenehm bin. Mir liegt die Austria am Herzen, ich bin violett bis in die Knochen. Und deshalb habe ich viele Sachen angesprochen, um den Verein zu verbessern. Das Problem: Ich rede nicht dreimal im Kreis. Und das schmeckt einigen Menschen nicht.
Herbert Prohaska wollte Ihre Trainerkarriere einmal ankurbeln, beklagte im TV, dass Sie keinen Job im ÖFB bekämen – und verwies darauf, dass Sie gar „Barcelona trainieren könnten“. Hat er Ihnen geholfen oder geschadet?
Ogris
Weder noch. Er wollte damit nur sagen, dass ich die höchste Trainerausbildung habe und theoretisch Barcelona trainieren könnte. Damit bin ich dann halt jahrelang gehäkelt worden. Ich habe darüber gelacht. Aber zum Herbert hab ich schon gesagt: Na schönen Dank für die Aussage!
Sie haben einmal betont, dass in Wattens und Hartberg die Trainer deshalb sehr lange im Amt seien und wertschätzend behandelt würden, weil dort Frauen als Präsidentinnen das Zepter schwingen.
Ogris
Ich glaube, dass Frauen in Drucksituationen weniger emotional reagieren. Und sie neigen weniger zu Schnellschüssen.
Männer dagegen fallen – ob im ÖFB oder bei der Wiener Austria – immer wieder mit Machtkämpfen auf.
Ogris
Das ist typisch Mann. Aber nachdem die ganze Fußballbranche männerdominiert ist, haben wir ja nicht den Vergleich, wie es wäre, wenn dort lauter Frauen sitzen würden. Vielleicht würden die sich auch bekämpfen.
Im ÖFB nahmen Machtkämpfe unter Männern in den letzten Jahren jedenfalls extreme Ausmaße an.
Ogris
Da sind ein paar Sesselkleber in den Gremien, die sich nicht auflösen wollen. Aber für den Fußball waren diese Streitereien nicht gut. Der Ralf Rangnick hat sich manchmal auch zu weit aus dem Fenster gelehnt. In Wahrheit ist er Teamchef. Aber er hat sich in Dinge eingemischt, die ihn nichts angehen.
Aber war es nicht auch erfrischend, dass da einer kommt und den „Sesselklebern“ den Spiegel vorhält?
Ogris
Ja. Er ist da mit dem Staubwedel durchgefahren und hat sicher einige zum Nachdenken gebracht. Aber man hätte das auch anders lösen können.
Ihr öffentliches Image pendelt zwischen Dancing Star, Hallodri und Ihrer bekannten Vorliebe für Bier und das Schweizerhaus. Wie gehen Sie damit um?
Ogris
Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich gern ein Zigaretterl rauche und ein gutes Bier trinke. Manche Menschen können damit umgehen, manche nicht. Es steht jedem frei, über mich zu denken, was er will. Ich bin, wie ich bin, und werde mich nicht mehr ändern.
Nie mit dem eigenen Ruf gehadert?
Ogris
Nein, ich habe ja auch selber dafür gesorgt. Manchmal lese ich in Foren: Der Ogris war diese Woche fünfmal im Schweizerhaus. Dann denke ich mir: Wenn derjenige wissen will, dass ich fünfmal dort war, dann muss er ja auch fünfmal dort gewesen sein. Im Grunde haben die alle selber Butter am Kopf und wollen nur austeilen. Das geht mir aber woanders vorbei.
Herbert Prohaska hat einmal gesagt: „Der Andi hat ein schlechtes Image. Wenn er im Schweizerhaus sitzt, sagen die Leute am nächsten Tag: Der hat g’soffen. Sitze ich dort, sagen sie das nicht.“ Ungerecht?
Ogris
Na ja, der Schneck war wirklich nicht so oft im Schweizerhaus wie ich. Aber auch wenn ich jetzt ein Jahr nicht ins Schweizerhaus gehen würde und dann wieder hingehe, höre ich sofort: Der ist schon wieder im Schweizerhaus. Ich nehme das an und gehe weiterhin gerne ins Schweizerhaus. Ende der Durchsage.
Fühlen Sie sich von der Öffentlichkeit manchmal diskriminiert?
Ogris
Nein. Ich habe einen breiten Buckel und halte das aus.
Sie hatten 40 Kilo mehr an Gewicht, haben in den letzten Jahren aber Ihr Leben umgestellt. Warum?
Ogris
Ich habe eine Trennung von meiner Frau herbeigeführt und danach abgenommen – aber auch meine Ernährung umgestellt und mich mehr bewegt. Mittlerweile habe ich aber wieder zehn Kilo zugenommen, weil ich schon ausgeschaut habe, als ob ich bald in die Kiste hüpfen würde. Da haben mich viele Freunde angerufen und gefragt: Was hast, Ogerl, geht’s dir noch gut?
Ihre Lebensgefährtin Maria Wolf ist Sportchefin in Neulengbach. Waren Sie ihr Trainer-Wunschkandidat?
Ogris
Es gab mehrere Kandidaten, vor allem Trainerinnen. Aber die waren entweder nicht zu bekommen oder schwer finanzierbar. Und dann ist die Wahl auf mich gefallen.
Sie haben bei Ihrem Amtsantritt betont, die Anerkennung und Sichtbarkeit des Frauenfußballs im Land fördern zu wollen. Würden Sie sich als Feminist bezeichnen?
Ogris
Nein, ich bin kein Feminist. Ganz und gar nicht. Aber ich bin stolz, dass ich hier Mädels trainiere, die richtig motiviert sind. Und da brauche ich keine Zuschauer, die nach dem achten Bier deppert hinunterschreien. Ich möchte, dass die Leistung meiner Mädchen wertgeschätzt wird. Und dabei will ich mithelfen.
Warum wollen Sie dann nicht Feminist genannt werden?
Ogris
Was ist das für ein Ausdruck? Ich mache das alles aus Überzeugung. Aber ein Feminist will ich nicht sein.