„Das Kind von Buchenwald“: Das gestohlene Leben des Stefan Jerzy Zweig

Geboren wird Stefan Jerzy Zweig (es besteht keine Verwandtschaft zum Autor Stefan Zweig) als Sohn einer jüdischen Familie am 28. Jänner 1941 im polnischen Krakau. Der Vater, Zacharias Zweig, war vor dem Krieg Rechtsanwalt, nun ist er rund um die Uhr damit befasst, der Familie das Überleben zu sichern. Stefan ist kaum ein Jahr alt, als er mit dem Vater, der Mutter Helena und der damals neunjährigen Schwester Sylwja ins Krakauer Ghetto ziehen muss. Als dieses im März 1943 aufgelöst wird, versetzt ein Arzt das Kleinkind in den Tiefschlaf, damit die Eltern es in einem Sack versteckt hinausschmuggeln können.

In Buchenwald gab es zwar keine Gaskammern, doch das KZ galt lange als Symbol der Nazi-Barbarei schlechthin. Auf dem Ettersberg rund acht Kilometer von Weimar entfernt errichtet, war es nach Dachau bei München und Sachsenhausen bei Berlin das drittgrößte Konzentrationslager auf deutschem Staatsgebiet. Schätzungsweise 277.800 Menschen waren hier zwischen 1937 und 1945 interniert, rund 56.000 von ihnen fielen Erschöpfung, Kälte und Hunger zum Opfer, wurden erschossen, erschlagen oder starben an den Folgen von Krankheiten und Folter. Überlebende beschrieben Buchenwald auch als „langsame Vernichtung durch Arbeit“.

In Buchenwald sind die „Roten Kapos“ für die Einteilung der Arbeitseinsätze zuständig und entscheiden, wer welchem Arbeitskommando zugeteilt wird. Häufig gelingt es ihnen, Namen auf Transportlisten zu streichen und durch andere zu ersetzen – und so einzelne vor der Deportation in Vernichtungslager zu bewahren.

Dem Vater gelingt es, die SS-Männer davon zu überzeugen, das Kind bei sich im Lager behalten zu dürfen. Stefan Jerzy Zweig erhält die Häftlingsnummer 67509. In seinem Bericht beschreibt Zacharias Zweig, wie politische Häftlinge seinen Sohn in der Effektenkammer im Deutschen Block des Lagers in Sicherheit bringen. Hier werden Kleidung und Besitz der Gefangenen aufbewahrt, und hier sitzen auch Mitglieder der geheimen Widerstandsorganisation der politischen Häftlinge. Die politischen Häftlinge, hauptsächlich Deutsche, Polen und Tschechen, die meisten davon Kommunisten, treffen rasch eine Entscheidung: Sie wollen alles daransetzen, dieses Kind zu retten. Dem Vater erklären sie, dass sein Sohn ein Symbol des Widerstandes gegen Hitler sei: „Für sie verkörperte er einfach das Leben.“

An einem heißen Sommertag im Jahr 1944 ereignet sich im Konzentrationslager Buchenwald etwas Ungewöhnliches. Barfuß, mit Gummischuhen in den Händen, schreitet ein kleiner Bub neben seinem Vater durch das Eingangstor. Es ist der 5. August, und der dreijährige Stefan Jerzy Zweig sorgt bei den Häftlingen für Aufsehen. Ein so kleines Kind hat im Lager kaum Überlebenschancen. Die Nachricht, dass sich unter den angekommenen Männern ein Kleinkind befindet, verbreitet sich schnell, und etliche Häftlinge versuchen, einen Blick auf den Buben zu erhaschen.

Die Familie wird ins Konzentrationslager Bieżanów deportiert, den kleinen Stefan muss der Vater vor den SS-Männern verbergen. All das schildert Zacharias Zweig in einem eindrücklichen Bericht, den er 1961 für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem verfasste. Dort beschreibt er, wie er sich mit seinem Sohn im kalten Ofen eines Dampfbads einschließt; wie er ihn unter der Jacke versteckt auf den Schultern trägt; wie er den kleinen Stefan einer polnischen Bäuerin über den Stacheldrahtzaun reicht oder ihn in seiner Verzweiflung unter einem Müllberg verschwinden lässt.

Stefan leidet, anders als der Vater und die allermeisten anderen Häftlinge, keinen Hunger. Wenn Zacharias seinen Sohn besucht, bietet ihm das Kind an, seine Mahlzeit mit ihm zu teilen; einmal sorgt er dafür, dass dem Vater, der stets friert, Kleidung zukommt.

Stefan Jerzy Zweig hatte kaum Erinnerungen an seine frühe Kindheit, doch einige Eigenheiten, die sich auf diese Zeit zurückführen lassen, hat er bis zuletzt nicht abgelegt. Als er sich bei unserem ersten Treffen im Frühling 2022 einen Käsetoast bestellte, bot er mir – zu meiner großen Verwunderung – davon an. Eine seiner ersten Fragen war stets, ob ich Hunger hätte. Weil er gern rauchte, saßen wir immer draußen, und er sorgte sich selbst bei gutem Wetter, dass mir kalt werden könnte.

Bei einem dieser Gespräche erzählte er davon, wie er als Dreijähriger in Buchenwald das Zeichen für politische Häftlinge, ein rotes Dreieck mit dem Buchstaben „P“, auf seinem Hemd trug. Die geheime politische Organisation weigerte sich, dem Buben den für Juden vorgesehenen gelben Streifen an die Kleidung zu nähen – und die SS duldete den Beschluss offenbar. Erstaunlich ist auch, dass einige SS-Männer dem Kind Obst und Süßigkeiten zugesteckt haben sollen. In seinem Bericht beschreibt Zacharias Zweig, wie einer von ihnen mit seinem Sohn „Georg“ an der Hand durch das Lager spazieren geht.

Für die politischen Häftlinge sei der kleine Stefan zu einer Art „Maskottchen“ geworden, schreibt der Vater. Viele von ihnen sind seit Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft interniert und haben seit Jahren kein Kind mehr zu Gesicht bekommen. Der kleine Stefan wird zur Projektionsfläche all ihrer Hoffnungen.

Im Deutschen Block wähnt Zacharias seinen Sohn in Sicherheit.

Umso größer ist der Schock, als die SS Stefan Jerzy Zweig Ende September 1944 auf eine Transportliste nach Auschwitz setzt. Die Entscheidung kommt einem Todesurteil gleich.

Trotz aller Bemühungen gelingt es den Häftlingen nicht, das Kind von der Liste zu streichen. Kurz vor der geplanten Abfahrt verliert Bleicher die Nerven, weint und brüllt, ruft zum offenen Widerstand auf. Der dreijährige Stefan begreift, was geschieht, er sagt immer wieder: „Ich gehe nicht auf Transport!“

Im letzten Moment wird Stefan schließlich doch noch gerettet. Der Revierarzt willigt ein, ihm eine Spritze zu geben, die hohes Fieber auslöst und das Kleinkind transportunfähig macht. Sein Name wird, zusammen mit elf weiteren, von der Liste gestrichen und durch andere ersetzt.

An all das konnte sich Stefan Jerzy Zweig nicht mehr erinnern. Was wusste er noch aus der Zeit in Buchenwald? Diese Frage wurde ihm im Lauf der Jahrzehnte zu oft gestellt, Zweig empfand sie als quälend. Er könne sich an nichts erinnern, erklärte er mir beim Kaffee an einem hellen Frühlingstag. Oder doch? Ein einziges Bild sei ihm aus Buchenwald geblieben: Wie ein Hund einen Häftling zu Boden reißt und zerfleischt. Er sei sich sicher, dass diese Szene so stattgefunden habe. Selbst mit dem Vater habe er nie darüber gesprochen.

Nach der Entlassung aus der Krankenstation übersiedelt Stefan ins sogenannte Kleine Lager. Ende 1944 verhaftet die SS etliche politische Häftlinge, darunter auch Willi Bleicher. Die geheime Lagerorganisation ist stark geschwächt, die Situation wird zunehmend chaotisch – und Vater und Sohn sind auf sich selbst gestellt.

Das Kriegsende naht, und die Lage in Buchenwald verschärft sich zunehmend. In den letzten Monaten vor der Befreiung steigt die Todesrate unter den Häftlingen drastisch an, allein in den zehn Tagen vor der Befreiung sterben mehr als 900 Gefangene.

Zacharias Zweig gelingt es dennoch, das Kind vor immer neuen Gefahren zu bewahren und den zahlreichen „Evakuierungen“, den sogenannten Todesmärschen, zu entgehen. Am 11. April 1945 befreit die amerikanische Armee das KZ Buchenwald. Zacharias Zweig weint vor Glück, doch da ist auch ein großer Schmerz: Er befürchtet, dass seine Frau und seine Tochter nicht mehr am Leben sind.

In der Emigration

Doch Zacharias Zweig will die Hoffnung nicht aufgeben. Mit seinem Sohn kehrt er nach Polen zurück, wo er Frau und Tochter vermutet, sollten sie noch am Leben sein. Die Hoffnungen werden bald zerstört. Helena und Sylwja wurden in Auschwitz ermordet.

Dem Sohn erzählt der Vater lange nichts von alldem. Erst im späten Schulalter habe er ihm alles geschildert, schreibt der Vater Jahre später in einem Brief an Willi Bleicher. Sie hätten stundenlang über alles gesprochen. Wie das alles möglich gewesen sei, habe der Sohn gefragt. Und er habe versucht, zu erklären, ihm von „Onkel Willi“ erzählt.

„Ich sprach offen mit ihm darüber. Ich wollte ihn nicht zum Hass erziehen, ich wollte nicht, dass er in Hass leben sollte; jeder Hass in jedem Volke, anderen Völkern gegenüber, führt zu ebensolchen grausamen Taten, wie wir sie unter dem Naziregime erlebt haben“, schreibt Zacharias.

Ich hätte Stefan Jerzy Zweig gerne gefragt, was er bei den Gesprächen mit seinem Vater empfunden hatte. Doch dazu kam es nicht mehr. Die Treffen strengten ihn an, sagte er immer wieder. Sie brächten vieles zurück. So blieb vieles ungefragt. Stefan Jerzy Zweig sprach viel und lange, unter drei Stunden dauerten die Treffen nie.

Er erzählte, wie er Polen mit dem Vater Ende 1946 in Richtung Frankreich verließ. Im Konzentrationslager hatte er sich mit Tuberkulose angesteckt, an der Côte d’Azur verbrachte er mehrere Jahre in Lungenheilanstalten.

Auch hier besuchte der Vater den Sohn jeden Sonntag. Wieder musste das Kind eine neue Sprache lernen.

„Ich bin mehrmals amputiert“, pflegte Stefan Jerzy Zweig zu sagen, und damit meinte er die Sprache. In Buchenwald hatte er Deutsch gelernt, in Frankreich wieder verlernt, in Israel wurde Hebräisch zu seiner wichtigsten Sprache. Deutsch musste er sich viele Jahre später als junger Mann in der DDR erst wieder aneignen.

Im Jahr 1949 überqueren Vater und Sohn das Mittelmeer von Marseille nach Haifa. Im neu gegründeten Staat Israel wird aus Stefan „Eytan“, weil Ersterer kein jüdischer Name ist. Es ist die zweite Namensänderung, nachdem in Buchenwald aus Stefan Jerzy „Georg“ beziehungsweise „Juschu“ geworden war. Die ersten Jahre in Israel verbringt Stefan in Kinderheimen, wieder ist er getrennt von seinem Vater. Er habe sich, wie schon zuvor in Frankreich, nachts immer ein Versteck gesucht, einen Verschlag oder ein Eck, in dem er vor den Augen der anderen verborgen blieb, erzählte er Jahrzehnte später bei einem unserer Treffen in Wien. Er sei es so gewohnt gewesen. Aufgehört habe er damit erst mit etwa zwölf Jahren, als er endgültig zum Vater ziehen durfte.

In Israel finden die beiden eine neue Heimat. Die Verhältnisse sind bescheiden, als Wohnung dient ein kleines Zimmer, doch nach der langen Trennung erlebt der Bub die Jahre mit dem Vater als geradezu paradiesisch.

Zacharias Zweig arbeitet als kleiner Beamter im Finanzministerium, der Sohn schließt das Gymnasium ab und leistet Wehrdienst.

Er habe nie geschossen, das war Stefan Jerzy Zweig stets wichtig zu betonen. Ihm sei jegliche Gewalt schon immer zuwider gewesen. Der Militärdienst habe ihn letztlich auch dazu gebracht, Israel wieder zu verlassen.

Anfang der 1960er-Jahre übersiedelt er nach Frankreich, wo er Mathematik studieren will.

Eine Heldengeschichte

Im Winter 1963 sitzt Stefan Jerzy Zweig in seinem Studentenzimmer in Lyon und lernt für die Aufnahmeprüfung an der Universität, als ihn eine Nachricht seines Vaters erreicht, die sein Leben ändern soll. Eine deutsche Jüdin, Mitarbeiterin der „Ostberliner Zeitung“, hatte Zacharias Zweig in Tel Aviv ausfindig gemacht. Finden wollte sie eigentlich den Sohn. Ohne es zu wissen, war Stefan Jerzy Zweig in der DDR zum Star geworden.

Dort war 1958 ein Roman erschienen, als dessen Grundlage Zweigs Rettung im KZ Buchenwald diente. Der Autor Bruno Apitz, selbst acht Jahre lang Häftling in Buchenwald, hatte vom „Kind von Buchenwald“ gehört und die Geschichte in seinem Roman „Nackt unter Wölfen“ verarbeitet. Im Roman schmuggeln kommunistische Häftlinge einen polnisch-jüdischen Buben in einem Koffer versteckt ins Lager und sorgen dafür, dass er überlebt. Zum Zeitpunkt der Befreiung Buchenwalds lebten dort rund 900 Kinder und Jugendliche, doch die Geschichte Stefan Jerzy Zweigs sticht hervor. In der DDR wird das Buch zur Antwort auf das im Westen erschienene „Tagebuch der Anne Frank“: eine antifaschistische Heldengeschichte, die vom Mut der deutschen Kommunisten erzählt. Im Roman verdankt der kleine Stefan seine Rettung ausschließlich den Kommunisten. Das Leiden der Juden wird heruntergespielt, weil das den Heldenstatus der politischen Häftlinge geschmälert hätte.