Der „All you can eat“-Weihnachtsmarkt im Wiener Prater enttäuscht

Alle Jahre wieder diese Weihnachtsmärkte! Der Punschpreis heuer, eine Frechheit! Das Essen? Immer das Gleiche! Generell gibt’s dort nur Klumpert, kalt is’ auch. Bitte ned! Für Menschen, die ungefähr so über Weihnachtsmärkte denken und sich aus Angst vor der möglicherweise bald im Freundeskreis gestellten Frage „Gemma noch vor Weihnachten auf an Glühwein nach Schönbrunn?“ schon passende Ausreden (Pro-Tipp: Großeltern-Geburtstag) zurechtgelegt haben: Auf der Spenadlwiese im Wiener Prater gibt es Abhilfe: In der „Der Garten“-Location wird aktuell der erste „All-you-can-eat-and-drink-Weihnachtsmarkt“ der Stadt veranstaltet. Weihnachtliche Stimmung kommt dort kaum auf. Dass das so geplant war, darf allerdings bezweifelt werden. Anfangs wirkt das Konzept für den Grinch von Welt noch durchaus bedrohlich: Die dicken, aufgeblasenen Weihnachtsmannfiguren, die man bereits beim Anstehen erspäht, künden vom nahenden Power-of-Love-Unheil. Innere Unruhe macht sich breit, als der Türsteher meine Erwachsenenkarte (inklusive Alkohol) um auch nicht gerade schlanke 45,90 Euro einscannt. Dazu kommt noch eine ominöse Online-Ticketgebühr von 4,01 Euro, keine Ahnung wofür. Immerhin ist drinnen alles gratis!

© Stephan Graschitz Bild anzeigen © Stephan Graschitz

Die Karte gilt für einen bestimmten Timeslot, es gibt drei pro Öffnungstag (Donnerstag bis Sonntag), jeder dauert 2,5 Stunden. Was man in der Zeit wohl Spannendes erleben kann? Feuertonnen und Lichterketten sollen beeindrucken, ein Kinderstrohbecken für kleine Besucher einen Ort voller Weihnachtsmagie bieten. Mir kommen die Tränen. Der Garten ist allerdings liebevoll dekoriert. Später, wenn es dunkel wird, funktioniert der Lichterketten-Trick tatsächlich so gut, dass sich Florian Silbereisen mit seinem 100.000-Lichter-Adventfest mal schämen gehen kann. Um die mittig platzierten Stehtische gibt es verschiedene Stationen: Barbecue, Hüttenschmaus, süßes Eck, Langos und natürlich ein Glühwein- und Punschstand. Wer jetzt aber denkt, das kleine blaue Punschhäferl (Bild oben) sei im Preis inbegriffen, der irrt.

© Stephan Graschitz Bild anzeigen © Stephan Graschitz

Erstes Türchen, Barbecue: Der Hot-Dog (Bild oben), eher eine Hot-Dog-Miniatur, ist okay, aber insgesamt hätte man da schon nach Höherem streben können – es existieren bessere Frankfurter, besseres Brot und auch ausgefallenere Saucen. Der Kartoffelpuffer ist halt, was er ist, die Linsensuppe funktioniert leider gar nicht – der verliebte Koch hat Salz mit Pfeffer verwechselt. Herzerwärmend, so was. Aber wo es Linsensuppe gibt, gibt’s auch Käsespätzle, also noch mal zurück: Jetzt muss ich allerdings gut fünf Minuten warten, was ich als nicht besonders dramatisch einstufen würde. Mit dieser Einschätzung bin aber offenbar in der Unterzahl. Man habe hier ja nur 2,5 Stunden Zeit, schallt es da lieblich aus der Reihe, da möge es gefälligst keine Wartezeit geben. Einfach herrlich, diese friedliche Stimmung! Sie macht Weihnachten doch erst so richtig aus.

© Stephan Graschitz Bild anzeigen © Stephan Graschitz