Digitales Dorf: Wo das Netz auch nett kann

Man begegnet ihnen besonders häufig an diesen Orten: in geschlossenen Facebook-Gruppen, in denen sie sich mit Gleichgesinnten zusammenschließen, mit Usern, die ähnliche Hobbys und Vorlieben teilen. Hier treffen sich bevorzugt Vertreter der Boomer, der Generation X und ein paar Millennials, die nicht bemerkt haben, dass Facebook unter Jungen längst „out“ ist. Egal ob Autofanatiker, Fahrradfreaks, Fußballfans – in den Gruppen hält man zusammen. Und bestärkt einander im Selbstwert. Diese Gruppe zählt über 20.000 Mitglieder: „Menschen die mollige Frauen /Männer mögen und akzeptieren wie sie sind !!!!“ Jeden Tag stellen zahlreiche User Fotos von sich in die Gruppe – und ernten: nichts als Komplimente.

Praktisch sind sie auch, diese Gruppen. Da gibt es Mitfahrbörsen oder die Gruppe „Wien verschenkt“, die laut den Administratoren gegründet wurde, „um sich gegenseitig mit Dingen eine Freude zu bereiten, die für einen selbst wertlos geworden sind, aber doch irgendwie zu schade sind, um sie wegzuwerfen“. Wer bösartig kommentiert oder die Gruppe zum Geldverdienen missbrauchen will, fliegt raus.

Es sind Foren der Freundlichkeit, krasse Gegenentwürfe zu dem, was wir sonst mit sozialen Medien verbinden, wo Hassrede und Fake News dominieren – und von Algorithmen auch noch mit Reichweite belohnt werden. Wer nur einen Tag auf der Plattform X verbringt, die dem Milliardär Elon Musk gehört, wird den Glauben an das Gute im Menschen verlieren angesichts der Niedertracht, die dort bisweilen grassiert. Es gehört dort zum guten Ton, einander mit der eigenen Rechtsschutzversicherung zu drohen. Ganz verkehrt ist es in dem Zusammenhang nicht, das inflationäre Gerede von den asozialen Medien.

Während es bei offenen Plattformen, darunter der Facebook-Feed oder X, häufiger zu Beleidigungen und Provokationen kommt, entsteht in kleineren, geschlossenen Gruppen eher eine Kultur der Kooperation. Das dürfte mit dem psychologischen „Ingroup-Effekt“ zusammenhängen: Das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit sorgt für mehr Respekt und Hilfsbereitschaft. Die Gruppen erfüllen die Funktion von digitalen Dorfplätzen.

Wunderbar – solange sich die Ingroup nicht primär durch die Abgrenzung von der Outgroup definiert.

Wie es geht, zeigt eine Facebook-Gruppe, in der User nach Wandergefährten suchen. „Ich bin Christine. Mein Mann ist letzten Herbst verstorben. Ich suche gerne Anschluss zum Wandern. Ich würde mich freuen, die eine oder andere Tour in schöner Gemeinschaft zu gehen.“ Christine bekommt fast zehn ernst gemeinte Antworten und erntet keine einzige Beleidigung.

Christine gefällt das.