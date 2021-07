Ein bisschen Córdoba

Das Glück konnte trotzdem nicht erzwungen, weil schwer berechnet werden. Hätte Österreich in der Vorrunde nicht die Ukraine besiegt, hätte im Achtelfinale Schweden statt Italien gewartet. Offenbar besagt das Turnier-Reglement: Wer gewinnt, den bestraft das Leben. Oder die UEFA. Konsequenzen wird die Ungerechtigkeit wohl keine haben. Solange in Baku, St. Petersburg oder Budapest niemand Regenbogenfarben trägt, scheint Gerechtigkeit kein Thema und wird eine lückenlose Aufarbeitung vermieden.



Glücklicherweise wurde Marko Arnautović nach seinem Wutanfall und Rassismus-Eklat ebenso inkonsequent sanktioniert. Denn das Turnier hätte, zumindest durch die rot-weiß-rote Brille betrachtet, nur halb so viel Spaß gemacht ohne den "Mister Oberschenkel", dessen kurzfristige Abwesenheit den Unterhaltungsfaktor des Teams so reduzierte, als ob ein Mr.-Bean-Sketch ohne Mr. Bean stattfände. Arnautović hat nämlich die Erfolgsdramaturgie für jede gute Komödie verinnerlicht: Er dribbelt die halbe gegnerische Mannschaft aus, trifft ins Kreuzeck, überhebt den Tormann; läuft dann aber gegen den Pfosten, zerrt sich den Oberschenkel und springt dem Gegner an die Gurgel.



Bei der Europameisterschaft ereilte ihn das übliche Gefühlschaos: Wie gewonnen, so zerronnen. Erst rückte er nicht auf der Höhe seiner Kräfte, aber im goldenen Rolls-Royce, ins Teamquartier ein, erzielte wenig später das 3:1 gegen Nordmazedonien, beschimpfte jedoch danach seinen Gegenspieler so wüst, dass ihn die UEFA für ein Spiel unter Arrest stellte. Arnautović fasziniert, weil er sowohl das Rollenfach Glückspilz als auch das des Pechvogels in einem solchen Wechselspiel beherrscht. Gegen Italien ließ er innerhalb weniger Sekunden das ganze Land mitfühlen: Tor, Jubel, Abseits, Ärger. Arnautović muss die positive Seite sehen, also den Werbewert. Die Sitcom "Mein cooler Onkel Charlie" wäre wohl ein Ladenhüter ohne Alan, den tollpatschigen Bruder des smarten Charlie. Wer schaut schon gerne ausschließlich einem erfolgreichen Playboy beim Liebesspiel zu? Arnautović vereint Charlie und Alan. Das ist sein Erfolgsrezept.



Ein Heldenleben hat jedenfalls selten ein Ablaufdatum. Der Held von 1978 Herbert Prohaska agiert bis heute als werbewirksamer Chefanalytiker des ORF; der 1998er-Held Roman Mählich (bei der WM gelangen seiner Mannschaft zwei Remis) als sein Stellvertreter. Heiliggesprochen werden Fußballer in Österreich traditionell schon zu Lebzeiten und ohne nachweisliches Wunder. Ausnahme sind die Heiligen von Córdoba, die das 40-Jahr-Jubiläum der wundersamen Deutschland-Hinrichtung 2018 in aller gebotenen Feierlichkeit begingen.