Ein Shake mit … Eva Glawischnig

„Gehen wir ins Amirado in Laxenburg“, hatte Eva Glawischnig vorgeschlagen, „wie wär’s mit 14 Uhr?“ Interessanter Ort und interessante Zeit für einen Business-Lunch, hatte ich mir noch gedacht, aber keine Einwände erhoben, und jetzt hocken wir tatsächlich hier, und Glawischnig sagt: „Ich werd nur einen Cappuccino nehmen.“ Schwierig, antworte ich, in der Kolumne geht es ums Essen, wir müssen also irgendwas bestellen. Glawischnig schaut überrascht, nimmt dann aber doch die Karte, und es beginnt diese lange, unangenehme Phase des Schweigens, die immer dann einsetzt, wenn man als Veganer die Speisekarte anschaut und feststellt: Verdammt, im Steakhouse gibt es wirklich nur Steaks.

Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit ist sie tatsächlich ihre eigene Chefin, eine Frau, die tun und lassen kann, was sie will. Und wenn sie sich zum Essen in einer Eisdiele verabreden will, dann verabredet sie sich zum Essen in einer Eisdiele. Auch wenn sie dann gar nichts isst.

Eva Glawischnig hat in den vergangenen Jahrzehnten einen weiten Weg zurückgelegt, sehr viel weiter als von ihrem Geburtsort Seeboden am Millstätter See nach Münchendorf bei Gramatneusiedl, wo sie heute lebt. Jahrzehntelang stand sie in der Öffentlichkeit, hat vor allem funktioniert und das gemacht, was sie dachte, dass von ihr erwartet wird. Mittlerweile hat sie aber die Politik hinter sich gelassen und auch dieses Missverständnis namens Novomatic, den Glücksspielkonzern, für den sie schließlich gearbeitet hat, als sie nach ihrem Rücktritt als Grünen-Chefin einen Job brauchte und lange keinen fand. Ihre beiden Söhne sind aus dem Gröbsten raus und außerdem während der Woche im Internat, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit ist sie also tatsächlich ihre eigene Chefin, eine Frau, die tun und lassen kann, was sie will. Und wenn sie sich zum Essen in einer Eisdiele verabreden will, dann verabredet sie sich zum Essen in einer Eisdiele.

Auch wenn sie dann gar nichts isst.

Knapp sechs Jahre ist es her, dass Glawischnig zurückgetreten ist, nachdem ein Burnout sie niedergestreckt hatte. „Ich war so fertig und hatte einen allergischen Schock. Die Ärzte im AKH erkannten mich nur an meinem Namen. Mein Körper hat für mich einen Schlussstrich gezogen“, sagt sie. Heute ist sie Coach und Consulterin, erklärt Firmen, wie man in Zukunft Nachhaltigkeitsberichte erstellen muss, was weniger trivial ist, als es klingt, und gibt daneben Coachings für weibliche Führungskräfte. „Machiavellismus für Frauen“, nennt sie das, und darin kann man von ihr wirklich einiges lernen. Peter Pilz und seine Kumpels können das bestätigen. Außerdem ist sie seit einiger Zeit wieder häufiger im Fernsehen zu sehen. Glawischnig diskutiert auf Puls24 und streitet auf KroneTV mit Andreas Mölzer, dem früheren Chefideologen der FPÖ. In dieser Sendung hat sie letztens erzählt, dass sie als Jugendliche mit FPÖ-Chef Herbert Kickl beim Flaschendrehen geschmust hat. Warum sie das erzählt hat, das weiß wohl nicht einmal sie selbst. Tun und lassen können, was man will, oder nicht?

Die Eisdiele füllt sich allmählich. „Einen Shake vielleicht, der ist hier ganz gut“, sagt Glawischnig jetzt. Wir bestellen also einen sehr eigenartigen Drink (4,50) für sie, und irgendwas mit Erdbeeren und Kirschen (7,50) für mich. Glawischnig nimmt noch einen Cappuccino dazu, man kann nie wissen.

Auch wenn sie heute keine Funktion mehr hat: Eva Glawischnig ist ein politischer Mensch. Mag sein, dass sie bei den Grünen durch die Novomatic-Episode einige Freunde verloren hat, das ist aber umgekehrt durch die ÖVP-Episode auch so. „Einen Wahlkampf rund um das Thema ‚Saubere Politik‘ können die Grünen heute nicht mehr machen. Offenbar verliert man, sobald man an der Macht ist, ein bisschen die Unschuld.“ Das sei vor allem in der Flüchtlingspolitik so: „Als Grüne Kinderabschiebungen oder so etwas wie das Flüchtlingslager auf Lesbos zu sehen, das muss man erst einmal verkraften. Da gab es schon Momente, in denen ich zum Telefon gegriffen und Menschen gefragt habe, was denn mit ihnen los ist.“ Wen, das will sie nicht sagen, aber so viele ihrer ehemaligen Abgeordneten sind heute nicht Klubobfrau im Nationalrat.