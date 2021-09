Das Ganze zeigt: Wir können nicht darauf vertrauen, dass Facebook in passender Weise Daten an die Wissenschaft weiterleitet – selbst bei einem freiwillig von Facebook eingerichteten Programm passiert ein derartiger Fehler. Wir brauchen staatliche Regulierung: Die EU soll vorschreiben, welche Daten große Plattformen für Forschung und auch Medienbehörden zur Verfügung stellen müssen. Und es soll eine Aufsicht geben, die kontrolliert, ob die gelieferten Daten auch vollständig sind. Derzeit sind wir vom Wohlwollen von Facebook, YouTube und Co. abhängig, was wir über diese Netzwerke erfahren. Der aktuelle Vorfall verdeutlicht, dass das kein gutes System ist.