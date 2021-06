Fußball-Europameisterschaft: Ein Rückblick

1964 nahmen schon 29 von den damals 33 Verbänden der UEFA an der EM in Spanien teil. Deutschland sollte aber noch weitere 4 Jahre warten. Spanien ging als Sieger hervor.

1968 in Italien siegten die Italiener. Nach zwei Heimsiegen in Folge gewann Deutschland 1972 in Belgien. Die Tschechoslowakei gewann 1976 in Jugoslawien und 1980 siegte Deutschland zum zweiten Mal bei der EM in Italien.

20 Jahre nach der ersten EM fand sie 1984 wieder in Frankreich statt und dieses Mal trugen auch die Franzosen den Sieg davon. Die Niederlande siegten 1988 in Deutschland. Dänemark gewann 4 Jahre später in Schweden. 1996 in England ging der Sieg zum dritten Mal an Deutschland.