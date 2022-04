Gesucht nach Franco Foda: ÖFB-Trainer zum Verlieben

Der Passende: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick, 63, (der sich laut „Kurier“ mit Sportdirektor Schöttel getroffen haben soll; der ÖFB dementierte) gilt international als Taktik-Genie. Er hat jene Spielweise entwickelt, die dem Großteil der österreichischen Teamspieler steht. Rangnick ist ein radikaler Vertreter des Offensiv-Pressings, also des Hauruck-Fußballs, der seit Jahren weltweit für Furore sorgt. Als Trainer sollte man wissen „wie du spielen willst“, betonte er bei einem Vortrag. „Damit meine ich nicht: ein bisschen hiervon, ein bisschen davon“. Ein bisschen Pressing sei „wie ein bisschen schwanger. Entweder spielst du Pressing, oder du lässt es bleiben.“

Als Kreativdirektor in Hoffenheim, Leipzig und Salzburg hatte Rangnick damit Erfolg. Er kennt viele heimische Kicker, hat manche von ihnen aufgezogen – und weiß, dass seine Idee von Fußball hier passen würde. Der Nachteil: Rangnick ist derzeit Berater und Aushilfstrainer beim Weltklub Manchester United in der englischen Premier League, wo die Millionen nur so sprudeln. Aber: Rangnick betonte, mehrere Klubs und Verbände gleichzeitig beraten zu können. Seine Traineraushilfe in Manchester endet jedenfalls in wenigen Wochen.