Glamour, Gier, Gewalt: Das große profil-Gucci-Quiz

Im März 1995 ließ Patrizia Reggiani ihren Ex-Mann Maurizio Gucci von einem Auftragskiller erschießen. Der Mord ist eine der vielen Tragödien in der Chronik der italienischen Modedynastie, die mit Lady Gaga in der Rolle der „schwarzen Witwe“ demnächst ins Kino kommt. Was lief da eigentlich schief im Hause Gucci – und wie avancierte das Label trotzdem – wieder – zur Kultmarke?