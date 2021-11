Geschichten aus dem Wiener Wald: Ring frei!

Irgendwann landet Marianne, eines der vielen „süßen Wiener Mädels“ des abgründigen österreichisch-ungarischen Dramatikers Ödön von Horváth, die keinen Platz im Leben finden, als Tänzerin nackt in einem halbseidenen Varieté. Meist wird das eindeutig erotisch gedeutet. Wie Johan Simons und sein Ensemble diese Szene im Burgtheater anlegen, muss man gesehen haben: Maria Happel und Sarah Viktoria Frick machen daraus eine aberwitzige expressionistische Performance, in der Patriarchats-Symbole (Zigarre!) ironisch zweckentfremdet werden. Die beiden finden ein Stück Freiheit in einer liberalen Kunst, die schon bald von den Nazis verboten werden wird.