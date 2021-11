Goldene Fußball-Generation: Blech oder Blume

Erstaunlicherweise werden in Österreich keine Gründe gesucht, warum diese Vielzahl an Topspielern im Nationalteam keinen nachhaltigen Erfolg einfährt – sondern dafür, warum diese Topspieler wohl in Wahrheit gar keine Topspieler seien. Es sei „leider so, dass jeder, der zwei, drei gute Spiele am Stück hinbekommt, schon einen Vertrag in Deutschland“ bekäme, urteilte Herbert Prohaska zuletzt im ORF. Es fehle „dem ein oder anderen sicher die Qualität, auf so hohem Niveau mitzuhalten.“ Das Nationalteam würde, so gesehen, an der deutschen Schlampigkeit laborieren, weil die Bundesliga-Clubs ungenügend scouten, Durchschnittskicker sofort verpflichten und dummerweise auch noch spielen lassen.

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel hätte das Team „gerne breiter aufgestellt“, wie er kurz nach der EM betonte – also mit weniger Spielern aus der deutschen Liga. Was lange herbeigesehnt wurde, ist nun offenbar ein Problem: Österreichs Fußball hat zu viele Spieler in einer der besten Ligen Europas. Dabei bietet die Deutsche Bundesliga einen großen Vorteil: Viele Trainer setzen auf angriffigen Pressing-Fußball; also auf jene Spielweise, die einem Großteil der ÖFB-Equipe auf den Leib geschneidert ist. Viele wurden mit giftigem Rambazamba-Fußball aufgezogen; sie sind bei Klubs gut aufgehoben, die ihre Stärken forcieren. Passt ein Spieler zum Verein, ist der Niveauunterschied zwischen dem deutschen RB Leipzig, dem spanischen FC Sevilla, dem englischen West Ham United oder dem italienischen FC Bologna marginal.

Die Leistungsstärke der Österreicher wird hierzulande unterschätzt. Namen wie Laimer, Schlager, Grillitsch oder Baumgartner klingen nicht glamourös. Diese Spieler sind keine Bling-Bling-Stars vom Schlage eines Arnautovic, aber international hoch anerkannte Spieler, die im Kollektiv ein Alleinstellungsmerkmal bieten. Österreich hätte den Vorteil „einer einheitlich ausgebildeten Spielergeneration, die es international selten auf diesem Niveau gibt“, betonte ein Trainer der Deutschen Bundesliga vor der EM gegenüber profil. Teamchef Franco Foda aber spielt mit seinen zur Attacke neigenden Männern vorsichtigen Schlafwagenfußball.